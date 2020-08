Sidney é o segundo membro do AM na comissão da ‘Pauta Verde’

Manaus - Depois de questionamentos junto ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a bancada amazonense conseguiu emplacar o nome do deputado federal Sidney Leite (PSD) na Comissão de parlamentares responsável por organizar e discutir uma pauta ambiental que será votada nas próximas semanas.

Leite é o segundo nome do Amazonas na comissão. O primeiro foi o do deputado Bosco Saraiva (Solidariedade). A inclusão de representantes do Amazonas acontece após questionamentos dos parlamentares da região sobre a criação do grupo responsável pela “Pauta Verde”, que não contava com nenhum quadro da Amazônia, como apontou o deputado Sidney Leite.



O parlamentar afirmou que o grupo precisa discutir alternativas econômicas e oportunidades para manter a floresta em pé. "A gente defende a conservação ambiental e as populações tradicionais. Agora é importante deixar claro que sem alternativa econômica e oportunidade é muito difícil manter a floresta em pé, porque a conservação ambiental é incompatível com a miséria e a pobreza", disse o deputado Sidney Leite.



A participação de parlamentares de estados da Amazônia, na comissão criada do Maia, não foi automática. O deputado Marcelo Ramos (PL) reivindicou ao presidente Maia a presença de um deputado amazonense entre os cinco parlamentares do grupo, todos do Sudeste. Foi quando Bosco Saraiva foi chamado.



Maioria do Sudeste

Além dos deputados amazonenses Sidney Leite e Bosco Saraiva, que vão representar o Amazonas e a Amazônia, também fazem parte da comissão os deputados Alessandro Molon (PSB-RJ), Enrico Misasi (PV-SP), Rodrigo Agostinho (PSB-SP), Zé Silva (Solidariedade-MG) e Zé Vitor (PL-MG).





*Com informações da assessoria