Nicolau pede reativação do pronto-socorro para casos de Covid-19

Manaus - O deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) pediu nesta quarta-feira (12), a reativação do pronto-socorro do hospital Delphina Aziz para o atendimento de pacientes com suspeita de Covid-19. Da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o parlamentar defendeu que a unidade hospitalar se torne, de fato, referência para atendimento da doença, de modo que o Estado não repita os mesmos erros cometidos no início da pandemia.

"Os dados oficiais de mortes pela Covid-19 no Estado estão errados. Aqui, não morreram só três mil pessoas e, sim, mais de dez mil. Faço um pedido ao governo para que o Delphina Aziz seja de verdade uma unidade de referência da doença, reabrindo o pronto-socorro para todos os casos do coronavírus, incluindo para pacientes com os primeiros sintomas da doença", solicitou Ricardo Nicolau.

O deputado alertou que, embora os números infectados no Amazonas estejam em queda, a pandemia ainda não terminou. Conforme apontado pelo parlamentar, atualmente, o hospital Delphina Aziz recebe somente pacientes confirmados para Covid-19, encaminhados diretamente para internação por meio da Central de Regulação.

Para Ricardo Nicolau, que é gestor na área da saúde hospitalar, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) precisa estabelecer o hospital Delphina Aziz como unidade preferencial de atendimento e, também, orientar a população nesse sentido. A ideia é evitar que as demais unidades da rede estadual de saúde acabem se tornando vetores de propagação do vírus.

“Isso já deveria ter sido feito antes. Com o Delphina Aziz sendo referência, os pacientes não irão procurar outras unidades de saúde, evitando a transmissão da Covid-19 para outras pessoas. Além disso, eles sairão de lá com o direcionamento correto para o tratamento da doença", pontuou, reforçando a importância do tratamento precoce para evitar o agravamento de casos.

Novo ambulatório



O deputado Ricardo Nicolau defendeu, além da reativação do pronto-socorro, a implantação de um ambulatório no hospital Delphina Aziz destinado exclusivamente à reabilitação de pacientes curados da Covid-19 que apresentem sequelas no sistema respiratório. Pela proposta do parlamentar, o novo espaço deverá oferecer um tratamento completo de fisioterapia pulmonar logo após o paciente receber alta.





*Com informações da assessoria