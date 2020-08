LDO prevê orçamento 9,5% menor para o exercício governamental de 2021

Manaus - Prevista para ser votada na próxima semana, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviada pelo Governo do Estado, estima um orçamento 9,5% menor, em 2021, frente ao de 2020, em razão dos efeitos negativos da pandemia da Covid-19 sobre a economia. A proposta prevê uma arrecadação de R$ 18 bilhões para o exercício de próximo ano. Para orçamento de 2020, o valor estimado em 2019 foi de R$ 19,9 bilhões, mas, hoje, por conta da pandemia, a expectativa é de fechar o ano com R$ 18,7 bilhões.

Enquanto alguns aliados entenderam mensagem governamental, e esperam que a lei seja aprovada sem a inclusão de emendas. No entanto, oposição e outros aliados do governo já apresentaram centenas de emendas sobre a LDO e, de acordo com o relator do projeto, deputado Saullo Viana (PTB), pelo menos 90% dos chamados penduricalhos foram aprovados pela relatoria.



A LDO é o documento que estabelece diretrizes para a elaboração e execução do orçamento de 2021. A legislação dá as normas e procedimentos para a elaboração do Orçamento Estadual do ano seguinte e define metas e prioridades da administração pública estadual, assim como projeção de receitas, despesas e critérios para distribuição dos recursos para os órgãos dos poderes estaduais e municipais. O documento permite elaborar alterações na legislação tributária.

Ao todo, 46 propostas de emendas foram apresentadas pelos deputados, entre individuais e coletivas. “No relatório, a grande maioria foi aprovada. As emendas rejeitadas foram por uma questão de legalidade, no entanto, 90% tiveram aprovação. Agora elas devem seguir para votação quando de fato o plenário decide quais ficarão valendo na legislação”, explicou o relator.

Um e outro

Apesar de a mensagem governamental considerar o atual cenário desafiador para a realização de projeções econômicas, aos exercícios de 2021 até 2023, Saullo Viana afirmou a expectativa para arrecadação no ano que vem é positiva, uma vez que o Estado caminha para superar os prejuízos econômicos instalados pela pandemia.

“Se comparado ao pico da pandemia, os meses de junho, julho e agosto já mostraram uma recuperação muito forte da economia, especificamente de questões como a arrecadação. Por isso, não temos nenhuma mudança grande na LDO enviada pelo governo. Esperamos que, com a retomada dos demais setores, o crescimento da arrecadação melhore ainda mais”, avaliou o relator.

Acabamento coerente

Diferente de outros aliados do governo que apresentaram emendas ao LDO 2021, o deputado estadual, Belarmino Lins (PP) considerou que a peça apresentada pelo governo possui caráter técnico perfeito, uma vez que tem, segundo ele, um acabamento coerente, com as normas legislativas. Para o parlamentar, o texto original da LDO tem força para ser aprovado, por unanimidade, sem emendas parlamentares.

“Torço para a aprovação por unanimidade, sem emendas. Precisamos ter consciência de que essa lei obedece um padrão técnico muito exigente, para o atingimento das metas programadas pelas autoridades do governo. A Assembleia já devia ter aprovado no mês junho, se não fosse o impasse entre Legislativo e Executivo. Felizmente agora vai”, afirmou.

As emendas

A vice-presidente da Aleam, deputada Alessandra Campêlo (MDB), apresentou 13 emendas à LDO. Entre elas, a proposta de o auxílio-fardamento para policiais e bombeiros militares do Amazonas, que busca incluir o custeamento das despesas com a aquisição de uniformes no orçamento de segurança pública.

“A segurança pública sempre foi uma bandeira. O auxílio-fardamento foi aprovado, pela primeira vez, ainda durante meu primeiro mandato como deputada estadual, em 2018, também por meio de emenda parlamentar de minha autoria. A busca por dignidade para esses servidores é um compromisso do mandato” explicou.

O deputado, Serafim Correa (PSB) apresentou duas emendas que busca impedir que os honorários da Controladoria Geral do Estado (CGE) ultrapassem o teto e, ao final do exercício, os saldos em caixas dos órgãos e poderes sejam repassados ao caixa do tesouro. “Não sei se o parecer do relator será contrário ou favorável, mas eu irei defender as emendas que considero extremamente importante deste momento”, disse.

Repasses aos poderes

A LDO prevê ainda que os orçamentos relacionados às despesas custeadas com recursos do Tesouro Estadual dos poderes Judiciário, Legislativo, e órgãos como o Ministério Público do Estado do Amazonas (PMP-AM) e da Defensoria Pública do Estado (DPE), não poderão exceder aos percentuais do total da receita tributária líquida estimada nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, sendo 8,01% ao Poder Judiciário, 3,5% ao Ministério Público, 7,13% ao Poder Legislativo, 4,1% para à Aleam, 3,03% ao Tribunal de Contas do Estado e 1,5% à Defensoria Pública.

Em proposta encaminhada à Assembleia, o MP-AM pediu que o repasse do governo aumente de 3,5% para 3,6%, totalizando R$ 7,9 milhões a mais. O órgão alegou que busca ampliar as promotorias localizadas no interior Estado. Já a DPE pediu que fosse incluído mais 0,15% ao orçamento de 2021, para instalação de quatro polos no interior. De acordo com Saullo Vianna, os pedidos feitos pelos órgãos ainda estão sendo analisados.

Leia Mais:

Com pautas travadas, deputados dizem temer prejuízos ao Amazonas