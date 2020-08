José Ricardo abre canal internet para plano de governo participativo

Manaus - Com o objetivo de tornar o Plano de Governo para Manaus (2021-2024) mais participativo, com contribuições e demandas da sociedade, a direção do Partido dos Trabalhadores no Amazonas e o pré-candidato a prefeito de Manaus e deputado federal, José Ricardo (PT), lançaram, na manhã desta quinta-feira (13), a plataforma digital “A Manaus que Queremos”, em coletiva de imprensa e reunião virtual com a população da capital.



A ferramenta digital, segundo José Ricardo, vai integrar o seu compromisso e o do Partido com a defesa da democracia, da justiça social, dos direitos, da pluralidade de ideias e da participação cidadã, princípios esses que têm orientado, o PT e de seus mandatos parlamentares.



“Queremos ouvir as necessidades dos moradores de Manaus, a maior cidade da Amazônia, e que ainda sofre com tantos problemas básicos nos serviços públicos. Essa plataforma veio para ser uma facilitadora, respeitando a população, o eleitor e as suas prioridades. É mais um canal para conhecer o candidato e saber se ele está mesmo preparado para governar esta capital”, disse.



O pré-candidato faz críticas ao prefeito atual que, segundo ele, tem hoje R$ 6,1 bilhões no orçamento municipal, porém, não se sabe onde está sendo gasto esses recursos. E completou: “queremos modernizar a Prefeitura, com todas as ferramentas tecnológicas necessárias para ter uma administração transparente e participativa”.



Em participação especial no lançamento da plataforma em Manaus, a ex-ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, que, atualmente, coordena essa plataforma do Partido dos Trabalhadores, em nível nacional, destacou que o PT já governou várias capitais da Amazônia e tem experiência acumulada que poderá ajudar numa futura administração de José Ricardo.



“Porque é na nossa cidade que começamos a ser feliz. E como diz o presidente Lula: quando fazemos ‘com’, fazemos sempre melhor. Fazer esse plano com a sociedade é sempre melhor”, disse Ideli Salvatti.



Segunda fase

Com esse lançamento da plataforma, José Ricardo entra agora na segunda fase da construção do seu Plano de Governo, com a ampliação da construção com a ferramenta digital, ouvindo todos os setores. A primeira fase aconteceu ainda no ano passado, com a realização de seminários presenciais por áreas prioritárias, dando continuidade ao longo deste ano, com reuniões virtuais, envolvendo toda a sociedade, entidades, trabalhadores, lideranças de bairro, gestores, especialistas, professores, estudantes, nas mais diversas áreas, também agregando informações, sugestões e propostas de futuras políticas públicas municipais.



“E nossa terceira fase será a consolidação de todas as propostas recebidas, elaborando um Plano de Governo para Manaus que possa melhorar a vida da população em todos os bairros, da região do centro até a área rural da capital”, completou José Ricardo.





