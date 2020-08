Mulher seminua aparece em sessão on-line de Câmara dos Vereadores

A imagem da mulher aparece à esquerda da foto | Foto: Reprodução Diário do Nordeste

Durante sessão via internet da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, uma mulher surgiu seminua ao lado de um dos vereadores que participava do debate sobre o acesso a um centro socioeducativo da cidade. O fato aconteceu na quarta-feira (12).

O momento exato da aparição foi quando o vereador Capitão Vieira Neto (PEN), que presidia a sessão, estava com a palavra. A mulher se aproximou do vereador Domingos Borges (PPS), que estava ao vivo na sessão virtual, entregou um documento a ele e ficou lá, de pé, sem sutiã, conversando, parecendo não perceber que a câmera captava as imagens do momento.

O assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, José Erivaldo Oliveira Santos, disse à imprensa que a Câmara lamenta o ocorrido e que a Casa vai trabalhar para que transtornos do tipo não ocorram em futuras sessões remotas.

“A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte lamentou o ocorrido. A Câmara vai reforçar a partir de agora para que os vereadores tenham mais cuidado nas sessões remotas de modo a não causar mais constrangimento ao poder legislativo”, informou.

Erivaldo enfatizou que a princípio não haverá punição ao vereador, já que se tratou de uma “conduta involuntária e que o vereador Domingos Borges está muito triste, além de lamentar o fato.

A identidade da mulher não foi divulgada.

Caso semelhante

Outro caso parecido e que, também envolve sessão virtual de parlamentares é o do vereador Ditinho do Asilo (PSC), representante da Câmara de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Ele foi flagrado pela câmera do próprio computador, durante reunião em chamada de vídeo, cheirando uma calcinha comestível.

