Enquanto esquerda começa a se unir, direita segue dividida em Manaus

Manaus - Pouco menos de 90 dias para as eleições municipais as configurações de alianças começam a dar as caras entre os muitos nomes que se lançaram pré-candidatos a prefeito de Manaus. Enquanto o centro segue com seus nomes na ponta da corrida eleitoral, a esquerda começa a amadurecer uma frente partidária com partidos como PT, PSol e PCdoB, e a direita ainda enfrenta a dificuldades entre os seus muitos nomes que resistem em baixar a guarda para as suas candidaturas próprias.



Ainda no mês de julho, o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Socialismo e Liberdade (Psol) decidiram juntar forças para as eleições municipais deste ano. A intenção dos partidos é compor alianças em busca de uma candidatura forte suficiente para conquistar o cargo executivo na Prefeitura de Manaus. As siglas buscam, ainda, confirmar a aliança com o partido Rede Sustentabilidade (Rede) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) que, embora, mantenha um nome como pré-candidato, tem dialogado para a formação do bloco esquerdista.

A meta do deputado federal José Ricardo, pré-candidato a prefeito pelo PT, é elaborar um plano de governo junto aos partidos. “São esses os partidos que a gente vai conversando. Quem sabe formando uma frente de esquerda. O PCdoB, já fez lançamento dos seus nomes, mas nada impede de a gente dialogar. Queremos construir um plano de governo que seja real, ouvindo a população e indo ao encontro às prioridades da população”, afirmou.

A possibilidade de aliança entre PCdoB também foi confirmada pelo diretor estadual da sigla, ex-deputado Eron Bezerra. Segundo ele, apesar da pré-candidatura do advogado Marcelo Amil, a legenda segue analisando as possibilidades. “Não temos alianças firmadas até o momento. Porém, seguimos analisando possíveis uniões. Fomos procurados pelo PT. Ainda essa semana devemos conversar com o Psol e o PDT. Não temos problema em analisar possíveis cenários para as eleições”, avaliou.

O pré-candidato a prefeito e presidente municipal do Psol Jonas Araújo afirmou que uma grande aliança entre a esquerda fortaleceria os projetos de todos os partidos envolvidos. “A esquerda tem sido duramente atacada nesses últimos dois anos em função dessa onda conservadora que tem assolado o país. Uma aliança como essa vai potencializar os projetos de cada uma dessas siglas”, observou o professor.

Jonas destacou, ainda, que a prioridade da aliança do momento é construir um programa de redução da desigualdade em Manaus e garantir que a prefeitura esteja presente em todos os bairros da periferia.

Resistência

Enquanto a esquerda analisa possíveis cenários, as legendas da direita não têm dado sinais de abertura para a firmação de um bloco para candidaturas majoritárias. Com o sonho de contar com o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), o que mais tem sido percebida entre os pré-candidatos da direita são divergências. Uma delas aconteceu entre o pré-candidato coronel Alfredo Menezes (Patriota) que descartou qualquer possibilidade de união entre ele o deputado federal Alberto Neto (Republicanos).

“Não existe possibilidade nenhuma da minha parte de aliança com o Capitão Alberto Neto, que tem por detrás dele o deputado Silas Câmara, que representa o que há de mais nefasto na política do Amazonas e que é caudatário do senador Omar Aziz. Essa direita não é a minha direita. É a direita do Alberto Neto”, disparou.

Antes da declaração de Menezes, Alberto Neto afirmou que buscava unir os partidos de direita em torno do seu nome para a disputa eleitoral. “Busco um alinhamento coerente. Já conversei com alguns partidos o do Delegado Péricles (PSL), do Josué Neto (PRTB), e do Chico Preto (DC). Falar em aliança agora é cedo, porém estou buscando sim”, disse Neto.

Apesar de possuir chapa completa para a disputa, a falta de avanço nas alianças também é realidade para o Democracia Cristã. O presidente estadual da sigla, Sirlam Cohen, considera inegociável a candidatura do vereador, Chico Preto (DC) para o pleito municipal. “Apesar dos nossos esforços ainda não conseguimos avançar nas alianças. Temos uma posição inegociável que é a candidatura do Chico Preto à prefeitura de Manaus e se nada acontecer em termos de alianças vamos de chapa puro sangue mesmo”, garantiu.

Cenário

O cientista político Carlos Santiago avaliou que a busca por alianças, entre os partidos de esquerda, é resultado da falta de força que as siglas possuem para conquistar espaço no eleitorado amazonense. “Os partidos de esquerda possuem pequena força política no Amazonas, separados ficam mais frágeis e sem perspectiva de bom desempenho nas eleições de 2020 e 2022. Os partidos de esquerda ainda não encontraram uma unidade de propostas e nem de ações visando a conquista da Prefeitura de Manaus”, analisou.

Já sobre a resistência das siglas de direita o especialista disse que ela pode criar confusão no eleitor e resultar em prejuízos para as pré-candidaturas lançadas. “Os candidatos de direita já declaram candidaturas isoladas, o que prejudica o crescimento eleitoral das pré-candidaturas lançadas, criando ainda uma confusão na escolha do eleitor simpatizante com a ideologia de direita. Para vencer as eleições, será necessário deixar as vaidades de lado, pois o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai indicar nomes para as eleições municipais”, garantiu Santiago.

Para Santiago, as situações entre direita e esquerda podem resultar no péssimo desempenho nas eleições municipais e influenciar negativamente durante as eleições do governo e do legislativo em 2022.

