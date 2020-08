Terminal Pesqueiro receberá visita técnica na próxima segunda (24)

Decisão foi tomada durante reunião entre as instituições realizada nesta quarta-feira (19) | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado Álvaro Campelo (Progressistas) afirmou, nesta quarta-feira (19), que o Terminal Pesqueiro de Manaus entrou na pauta da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Na próxima segunda-feira (24), o parlamentar acompanhará os representantes da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado (Seinfra) e da Divisão de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura no Amazonas, em uma visita técnica ao local.



A visitação terá como objetivo conferir os problemas estruturais do Terminal Pesqueiro Público de Manaus. A pauta foi definida em reunião realizada entre o Poder Legislativo, a Seinfra e o Ministério da Aquicultura, na manhã desta quarta (19). O objetivo é elaborar um laudo técnico sobre as condições estruturais do equipamento público.



De acordo com Chefe da Divisão de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura no Amazonas, Vinícius Picanço Lopes, a ação natural do tempo e falta de manutenção preventiva e corretiva impuseram desgastes à estrutura do Terminal, sendo necessária uma identificação quantitativa e qualitativa desses desgastes, para que se adotem as providências cabíveis.



“A Seinfra, pela natureza de suas competências e pela expertise de seu quadro técnico, poderá ter um papel fundamental na identificação dos problemas e respectivas soluções, no que tange às atuais condições estruturais do Terminal Pesqueiro. Agradeço ao deputado Álvaro Campelo que já é um grande aliado, bem como, ao Governo do Amazonas que já vem se colocando como parceiro institucional nessa agenda”, afirmou Lopes.



Segundo o deputado Álvaro Campelo, que há vários anos acompanha a problemática, inclusive, tendo convocado Audiência Pública para discutir o assunto no ano de 2017, quando estava vereador de Manaus, as tratativas promovidas correspondem ao seu dever parlamentar com todo o segmento produtivo do Setor Pesqueiro no Estado do Amazonas.



“Sigo à disposição dos pescadores, proprietários de embarcações pesqueiras, armadores de pesca e piscicultores, para que o Terminal Pesqueiro de Manaus possa finalmente entrar em operação da forma devida, beneficiando milhares de trabalhadores e gerando benefícios para a economia do Estado”, afirmou o parlamentar.





