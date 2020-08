Braga destaca importância da BR-319 e da ZFM em almoço com Bolsonaro

Eduardo debateu, ainda, avanços nas tratativas para pavimentação da BR-319 | Foto: Reprodução Instagram

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) destacou nas suas redes sociais os assuntos relacionados ao Amazonas e ao Brasil que debateu com o presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (19), em almoço realizado no Palácio do Planalto. Entre eles, a pavimentação da BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO); a importância da manutenção da Zona Franca de Manaus (ZFM); a relevância do setor de concentrados para a economia amazonense, além do futuro do país.

“Falamos de 2020, 2021, 2022 e sobre a questão econômica”, destacou o senador.

Participaram da conversa os líderes do Governo no Congresso Nacional e no Senado, os senadores Eduardo Gomes (MDB/TO) e Fernando Bezerra (MDB/PE), o relator do Orçamento da União de 2021, senador Márcio Bittar (MDB/AC), assim como os ministros Walter Braga Netto, chefe da Casa Civil, e o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo.

Aviação regional

Após o encontro com o presidente, o parlamentar seguiu para o Ministério da Infraestrutura, onde definiu com o ministro Tarcísio de Freitas e equipe a relação de aeroportos do interior amazonense que serão entregues completamente modernizados entre 2021 e 2022. São os de Coari, Lábrea, Eirunepé, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Itacoatiara, Maués, Fonte Boa, Boca do Acre, Borba, Carauari, entre outros.

As obras, algumas já iniciadas e outras em fase de licitação, incluem a reforma ou construção de terminais, instalação de cercas, retirada de vegetação e sinalização de pista de pousos e decolagens. “Com dinheiro e força de vontade, conseguiremos finalizá-los em até dois verões amazônicos”, afirmou Eduardo.

O de Coari será submetido a uma “remodelagem completa”, com R$ 65 milhões de investimento, um dos maiores aportes já registrados na aviação regional do país. O projeto e a execução da unidade são de responsabilidade da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara), vinculada à Força Aérea Brasileira (FAB).

A licitação para as obras nos terminais de Lábrea e Eirunepé, soube o senador por meio da equipe da Infraestrutura, deve ser lançada ainda este ano.

Eduardo debateu, ainda, avanços nas tratativas para pavimentação da BR-319, além da aplicação de recursos nas obras de duas importantes rodovias federais presentes em território amazonense: a BR-307, entre São Gabriel da Cachoeira e a comunidade de Cucuí, na fronteira com a Venezuela, e a BR-317, que liga Rio Branco (AC) a Boca do Acre, no sul do Estado.

Sobre a BR-307, o parlamentar destacou os recursos já viabilizados para intervenção no trecho entre os municípios de Atalaia do Norte e Benjamin Constant. Além disso, chamou atenção para as péssimas condições do trecho que passa pelas Terras Indígenas Balaio e prossegue até o Cucuí. “Está intransitável”, afirmou o senador diante do diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), general Antônio Santos Filho, que garantiu providências. A última intervenção ocorreu há 15 anos, quando Eduardo esteve à frente do Governo do Estado.

O parlamentar agradeceu, ainda, a atenção especial dada pelo ministro ao município de Lábrea, que já recebeu a instalação portuária provisória. A unidade será utilizada pela população enquanto o porto definitivo não é finalizado.

