Pré-candidato Alfredo Menezes diz que receberá Mourão em Manaus

General Hamilton Mourão, vice-presidente da República virá a Manaus | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O vice-presidente da República, general de reserva Hamilton Mourão, virá a Manaus apoiar o pré-candidato à prefeito de Manaus coronel Alfredo Menezes (Patriota) ainda no primeiro turno das eleições municipais. O anunciou foi feito pelo próprio pré-candidato, na manhã desta quinta-feira, 20, durante entrevista a um portal de Manaus.

Coronel Alfredo Menezes, candidato à prefeitura de Manaus | Foto: Divulgação

Ao ser questionado sobre o grau de relação dele com o presidente da República Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão, Menezes anunciou que o vice-presidente virá apoiá-lo independente de questões partidárias, após conversa que tiveram em Brasília, na semana passada. Ele afirmou, também, que o Presidente Bolsonaro tem conhecimento de todos os seus passos e estratégias de campanha. "Vou logo anunciar que o general Mourão virá aqui, em Manaus, me apoiar. Não vou dizer quando, mas será ainda no primeiro turno. Vou falar antes que apareça alguém afirmando ser o pai da criança", disparou Menezes.

Pesquisas

A pesquisa elaborada pelo EAS Consultoria e Estatística feita nos dias 5 e 8 de agosto, aponta o coronel Alfredo Menezes com 4,6% das intenções de votos para prefeito de Manaus antes de completar dois meses do lançamento de sua pré-candidatura pelo Patriota. O levantamento consultou 1.200 entrevistados e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia mais:

Eduardo Braga almoça com Bolsonaro e fala sobre importância da ZFM

Serei bem franco, eu não me alio aos corruptos, diz Coronel Menezes

Sou um soldado de Bolsonar, diz coronel Menezes