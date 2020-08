LDO é aprovada com reajuste para órgãos e poderes e mais 40 emendas

Manaus - A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviada pelo Governo do Estado, que prevê uma arrecadação de R$ 18 bilhões para o exercício de 2021, foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta quinta-feira (20). A redação final da LDO foi aprovada com a inclusão de 40 emendas parlamentares e reajuste nos repasses feitos aos poderes Judiciário, Legislativo e outros órgãos públicos do Estado.



A LDO é o documento que estabelece diretrizes para a elaboração e execução do orçamento de 2021. A legislação dá as normas e procedimentos para a elaboração do orçamento estadual do ano seguinte, e define metas e prioridades da administração pública estadual, assim como projeção de receitas, despesas e critérios para distribuição dos recursos aos órgãos dos poderes estaduais.

Deputados aprovaram reajustes nos repasses ao Tjam, MP-AM, TCE-AM e DPE-AM | Foto: Elisa Garcia Maia/Aleam

Para 2021, a LDO estima um orçamento 9,5% menor, comparado ao ano de 2020, em razão dos efeitos negativos da pandemia da Covid-19 sobre a economia. Para orçamento de 2020, o valor estimado em 2019 foi de R$ 19,9 bilhões, mas, hoje, por conta da pandemia, a expectativa é de fechar o ano com R$ 18,7 bilhões. A LDO é a previa da chamada Lei Orçamentária Anual (LOA), peça orçamentaria definitiva.

Reajuste aos poderes

No texto inicial a LDO previa que os orçamentos relacionados às despesas custeadas com recursos do Tesouro Estadual dos poderes Judiciário, Legislativo, e órgãos como o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) e da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), não poderão exceder aos percentuais do total da receita tributária líquida estimada nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Com a aprovação, o percentual de duodécimo dos poderes sofreu reajuste, passando de 8,01% para 8,31% ao Poder Judiciário, 3,5% para 3,6% ao Ministério Público, 3,03% para 3,04% ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), e de 1,5% para 1,6% à Defensoria Pública.

A decisão acata a proposta feita pelos poderes e órgãos no início da tramitação da Lei na Assembleia. Juntos, o MP-AM e a DPE-AM solicitaram da Casa Legislativa um aumento de repasse de quase R$ 20 milhões. Segundo o relator da Comissão de Assuntos Econômicos, deputado Saullo Viana (PTB), os repasses foram autorizados junto ao governador do Amazonas, Wilson Lima, que identificou as necessidades de cada poder e órgão contemplado.

O parecer de Vianna, aprova as propostas feitas pelos poderes na Aleam | Foto: Elisa Garcia Maia/Aleam

“Entendemos que os repasses serão usados para tornar ainda mais presente os efetivos do Tjam e da Defensoria Pública no interior do Estado, além de serem investidos no uso de tecnologia de informação e informação processual que vão auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos. A LDO foi construída a várias mãos, mantendo um amplo debate com os poderes e com o governador, para que agora que aprovada ela não sofra nenhum veto. Entendemos que ela é muito importante para a sociedade como um todo ”, argumentou.

Os repasses foram autorizados para que as instituições também promovam concursos públicos, a fim de reporem os seus quadros de funcionários. Após a aprovação, os deputados também solicitaram que fossem chamados os aprovados em concursos anteriores.

Emendas Parlamentares

Entre as 47 emendas apresentadas pelos deputados, 40 foram aprovadas pelo relatório elaborado por Saullo Vianna. Sendo as rejeitadas de autoria dos deputados, Serafim Corrêa (PSB), João Luiz (Republicanos) e Felipe Souza (Patriotas) que tiveram o pedido de derrubada da rejeição negado pela base governista no plenário.

A vice-presidente da Aleam, deputada Alessandra Campelo (MDB), foi a que mais emendou à LOA. Das 12 propostas apresentadas por ela, apenas uma foi rejeitada. Entre elas está a emenda que amplia o atendimento às mulheres vítimas de violência, com a criação de delegacias especializadas no Amazonas. Outra proposta aprovada para inclusão na LDO é a da realização de concurso público para a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB).

Com 11 emendas aprovadas, Campelo garante que repasses de áreas básicas não será comprometido | Foto: Elisa Garcia Maia/Aleam

“Quando fazemos a LDO, nós definimos o percentual de cada poder. Somente no fim do ano, vamos saber a previsão orçamentaria do ano seguinte e poderemos fazer uma avaliação de qual área será tirado ou não recurso. Caberá a essa Casa e ao Governo do Estado que o percentual das áreas básicas não seja alterado, tenho a convicção que o governador não irá retirar valores da educação, segurança e saúde. Pelo contrário, tenho visto uma grande vontade dele em aumentar recursos nessas áreas”, destacou.

