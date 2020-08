Auxílio: Maia diz que R$ 600 é muito pesado para se tornar permanente

"Baseado nesta proposta, que a gente trabalhe dentro dessa realidade", disse ele | Foto: Divulgação





O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou hoje que o valor atual do auxílio emergencial pago pelo governo, R$ 600, é pesado para se tornar permanente. O deputado defendeu que o Executivo apresente uma proposta para debater valores e a base de beneficiários que serão atendidos com os parlamentares. As informações são do Estadão.

"Acho que o governo deve trazer uma proposta, se vai continuar atendendo aos mais de 50 milhões de brasileiros, se vai fazer uma política mais focalizada, qual o valor", disse em entrevista à CNN.

"Baseado nesta proposta, que a gente trabalhe dentro dessa realidade, do nosso orçamento primário, olhando o próximo ano, para que, passados esses primeiros meses que foram mais difíceis, possa continuar atingindo os mais vulneráveis", afirmou.