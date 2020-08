Ativista LGBT é a nova aposta do Psol pela Prefeitura de Manaus

Trindade é o primeiro pré-candidato abertamente gay a entrar na disputa pela Prefeitura de Manaus | Foto: Pedro Cacheado

Manaus - Antes apostando no nome do professor Jonas Araújo como pré-candidato a prefeito de Manaus, nas eleições deste ano, o diretório municipal do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), repensou a sua estratégia e lançou, nesta segunda-feira (24), o nome do pesquisador e produtor cultural Paulo Trindade, como o pré-candidato da legenda. Segundo o partido, a decisão foi aprovada no domingo (23).



A mudança de nome do pré-candidato não significa, segundo o presidente municipal do Psol Jonas Araújo, um divórcio na aliança de esquerda já firmada com o Partido dos Trabalhadores (PT), no final do mês de julho. “Mudamos a estratégia. Estamos trabalhando para consolidar uma frente de esquerda e resolvemos indicar uma candidatura LGBT para fortalecer o debate de gênero na disputa à Prefeitura de Manaus. Temos interesse em estar compondo a chapa majoritária”, explica Araújo.



Paulo Trindade disse que o Psol busca consolidar uma frente de esquerda, com partidos como PCB, PSTU, PT, Rede e PCdoB. “Precisamos encantar a política. O Psol tem um compromisso com as lutas sociais invisibilizadas. Tenho um legado no movimento estudantil, na cultura, na comunicação e LGBTI+. Estou inserido nos debates sobre gênero, sexualidade e direitos humanos. Pensamos uma Manaus que aponte para o futuro e lance alternativa diante do caos em que se encontra o país. Agradeço a confiança depositada", afirma Trindade.



De acordo com Jonas, a transição se deve ao fato de que é necessário trazer para o pleito de 2020 uma chapa da esquerda, que representa significativamente as lutas do campo progressista. Para ele, o Psol entende que a formação de um bloco de esquerda precisa estar intimamente ligada às bandeiras históricas do seu campo.



“Em nível nacional, aprovamos uma resolução priorizando as candidaturas de mulheres, negros e negras, indígenas, LGBTI+ e PCDs. Por isso, nada mais inovador do que lançar em Manaus uma candidatura como a do companheiro Paulo Trindade, homem gay, afro ameríndio, produtor cultural e que reúne todas as características de um representante necessário para a esquerda manauara”, explica o presidente municipal do Psol.



O novo pré-candidato do Psol



Aos 35 anos de idade, Paulo Trindade, que nasceu em Manaus é artista visual, licenciado em artes plásticas, especialista em arte e educação, mestrando em antropologia social, pesquisador, professor universitário, ativista dos direitos civis e humanos da população LGBTI+.

O pré-candidato é membro da Associação Difusão Amazonas - Coletivo Difusão, Centro Popular do Audiovisual, sendo reconhecido pela sua atuação nas áreas das artes visuais, educação, produção cultural, comunicação, sexualidade, gênero, direitos humanos e antropologia.



Atualmente, Trindade cursa especialização em gênero, sexualidade e direitos humanos na Universidade do Estado ao Amazonas (UEA) e mestrado em antropologia social na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), além de integrar o Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Sexualidades e Interseccionalidades - GESECS.



Trindade é representante discente e membro da Comissão Discente de Apoio à Gestão, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social - PPGAS/Ufam. Foi mobilizador social no Fórum do Audiovisual do Amazonas, Eixo - Formação. Ele integra ainda o Comitê Estadual de Saúde Integral LGBTI+ como representante da sociedade civil, no Departamento de Atenção Básica (Dabe), da Secretaria Estadual de Saúde (Susam).





*Com informações da assessoria