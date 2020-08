Novo apresenta segundo pré-candidato a vice-prefeito de Manaus

Romero Reis disse que o novo vice compartilha da premissa de um governo participativo | Foto: Divulgação

Manaus - O partido Novo apresentou nesta segunda-feira (24) o primeiro pré-candidato a vice-prefeito de Manaus. O escolhido foi o contador, professor e empresário Eduardo Costa, 35. Ele se submeteu ao processo seletivo antes de ser declarado apto a disputar às eleições 2020, ao lado do pré-candidato a prefeito de Manaus Romero Reis, do mesmo partido.

Com a indicação de Eduardo Costa, o Novo tira da disputa o nome do advogado e empresário Félix Ferreira, que foi um dos fundadores da legenda em Manaus e até antes da pandemia era o pré-candidato a prefeito do partido, e até junho deste ano era o pré-candidato a vice. O nome de Costa foi confirmado em evento oficial da legenda, edifício Soberane, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.



De Manaus, Eduardo Costa fez carreira no setor contábil e acadêmico no Sul do Brasil e no exterior. Candidatou-se para retribuir o apoio que recebeu da cidade onde deu os primeiros passos rumo a uma carreira bem-sucedida e formou uma família harmônica.



"Somos simples cidadãos que queremos ajudar nossa cidade. É o momento de sair da arquibancada e ser protagonista para ajudar a desenvolver Manaus. Queremos uma cidade mais segura, melhor pra se viver, para trabalhar. É uma honra estar nessa jornada com Romero Reis e se queremos a mudança, precisamos saber escolher novas pessoas, capazes de transformar para melhor a realidade de toda a sociedade", disse Costa.



O pré-candidato a prefeito de Manaus pelo Novo Romero Reis, reiterou a escolha da cúpula do partido. “O Novo não tem um projeto de governo individual. Temos uma causa coletiva, que busca fazer o melhor para a nossa cidade porque, afinal de contas, a melhor maneira de você proteger a família, os negócios, é estruturar a cidade. Quando a cidade está bem, todos ficam bem. Esse projeto de um governo municipal participativo, integrado e voltado para as pessoas é compartilhado por Eduardo Costa, que irá contribuir com os seus conhecimentos e empenho para tornar Manaus um lugar bom para se viver e fazer negócios”, enfatizou Romero Reis.



Os nomes dos pré-candidatos a prefeito, vice e dos 11 pré-candidatos a vereador serão oficializados na convenção do partido marcada para ocorrer no dia 12 de setembro, às 15h, sem local definido. A intenção dos organizadores é de que o evento seja presencial, dotado dos protocolos de saúde para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Caso não seja autorizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), a convenção será online.



Conforme o vice-presidente do diretório municipal de Manaus, Leonardo Barreto, a escolha por um novo nome para compor a chapa ocorreu porque o advogado Félix Ferreira, anunciado como vice anteriormente, desistiu por motivos pessoais. "Ele abdicou da sua pré-candidatura, mas segue apoiando o partido nas suas tratativas, diretivas, e com toda certeza apoiando o nome de Romero Reis. A partir de sua carta protocolada no partido, foi feita uma reabertura para o processo seletivo dentro da nossa sigla, e sem dúvidas o nome de Eduardo Costa é uma unanimidade".



O vice

Com mestrado na área contábil na Universidade Federal de Santa Catarina, Eduardo Costa trabalhou na Embraer, onde liderou a implementação das normas de contabilidade internacional (IASB) na filial da transnacional de origem brasileira nos Estados Unidos.



Atuou na Inter-Agency Standing Committee (IASC), em Londres. Apaixonado por Manaus, voltou à capital amazonense para tocar a vida empresarial, ficar próximo da família e viver na cidade onde nasceu e cresceu.



É um dos primeiros membros do Partido Novo em Manaus, tendo se filiado em 2015. Em 2018, pediu autorização do Novo para se desfiliar e concorrer pelo PSL, partido que elegeu o Presidente da República Jair Bolsonaro. Teve 2917 mil votos.



Após a campanha, se desfiliou do PSL e voltou para o Partido Novo. Seu sonho é contribuir na construção de uma cidade mais moderna, desburocratizada e com amplo apoio ao setor produtivo.





*Com informações da assessoria