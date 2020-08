Vice-governador Carlos Almeida se desfilia do PTB Amazonas

Carlos Almeida diz que vai se dedicar ao estudo de temas estruturais | Foto: Divulgação

Manaus - O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, anunciou nesta segunda-feira (24) a sua desfiliação do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), deixando a presidência do diretório estadual da legenda. A destituição de Carlos Almeida da sigla acontece quatro meses após a sua filiação, que na época foi abençoada pelo presidente nacional do partido, Roberto Jefferson.



A presidência do PTB do Amazonas deverá ser assumida pelo secretário de Estado de Cidades e Territórios, ex-Secretária de Política Fundiária (SPF), Ricardo Francisco, que é irmão do ex-deputado federal Roberto Jefferson.

Carlos disse, por meio de nota, que se desfiliou da legenda para se dedicar ao estudo de temas estruturais para o futuro do Amazonas como, por exemplo, a defesa do modelo Zona Franca de Manaus na reforma tributária.

O nome de Carlos Almeida para o PTB Amazonas foi anunciado em abril pelo deputado Saullo Viana, que na época disse que o partido ia buscar nas suas fileiras um candidato para disputar à Prefeitura de Manaus, nas eleições deste ano.