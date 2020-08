Polícia apreende computadores em gabinete de vereador, em Minas Gerais

Câmara Municipal de Belo Horizonte | Foto: Divulgação/CMBH

Belo Horizonte - Policiais civis de Minas Gerais cumpriram um mandado de busca e apreensão no gabinete de um vereador do PSL. A ação realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) nesta terça-feira (25) ocorre por suspeita de um esquema de "rachadinha" - quando funcionários devolvem parte do salário recebido.

Ao todo, dez computadores foram apreendidos por equipes do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp). Segundo a Polícia Civil de Minas, 19 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos - tanto no gabinete do vereador Léo Burguês (PSL), assim como em outros pontos da capital mineira e Região Metropolitana.

O objetivo é apurar informações sobre um parlamentar que atua na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), que estaria envolvido em um suposto esquema criminoso de rachadinha, contratação de funcionários fantasmas e corrupção. Esta é a segunda vez, em menos de uma semana, que a polícia faz buscas na Câmara.

Na última sexta-feira (21), outros dez computadores foram apreendidos no gabinete de um vereador do PSC, durante a investigação de um homicídio.

A CMBH informou ao portal G1 que prestou todo o apoio à autoridade policial no cumprimento do mandado de busca e apreensão" e que "não possui informações sobre o andamento das investigações que correm sob sigilo".

