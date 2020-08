Flordelis e marido foram em casa de swing na noite do crime | Foto: Reprodução

Investigação apura se a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) e o pastor Anderson do Carmo foram a uma casa de swing na noite em que ele foi assassinado . A polícia disse que o casal não esteve em Copacabana na noite da morte de Anderson, contradizendo o que Flordelis declarou em depoimento. A deputada disse à polícia que o casal foi comer petiscos, mas ela não sabia confirmar a localização exata ou o nome do local que visitaram naquela noite.

De acordo com registros da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio), o veículo que transportava o casal não esteve em Copacabana e seu último apontamento foi constatado por um radar no bairro do Humaitá, em Botafogo.

O dado trouxe à tona novamente a suspeita de que Anderson e Flordelis tenham frequentado uma casa de swing naquela noite. A hipótese foi levantada por uma testemunha, a qual contou aos investigadores que o casal costumava frequentar o local em Botafogo.

Segundo um relatório da investigação divulgado pelo Extra, a casa de swing fica a 500 metros do radar pelo qual a CET-Rio afirma que o casal passou na noite do crime

Leia mais:

Filho diz que foi ameaçado por Flordelis após morte de pastor

Filhos de Flordelis fazem culto na carceragem após prisão