Joelson Silva diz que aprovação do novo Fundeb foi assertiva

Joelson Silva enalteceu o esforço do presidente do Senado, David Alcolumbre | Foto: Divulgação

Manaus - A permanência do Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), oficializada esta semana pelo Senado Federal, por meio da promulgação da proposta de emenda à Constituição número 108, foi comemorada pelo vereador Joelson Silva (Patriota). O parlamentar considera que a decisão dos senadores foi assertiva e representa um avanço na busca por melhorias para a política educacional do país, principalmente, no que se refere à redistribuição de recursos.

Criado em 2007 de forma temporária, e previsto para ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, o Fundeb passa a ser permanente, após a aprovação da emenda.



Atualmente, o fundo financia quase dois terços de toda a educação básica pública. Somente em 2019 foram mais de R$ 150 bilhões em recursos redistribuídos, que beneficiaram 38 milhões de estudantes, aproximadamente 18% de toda a população brasileira, segundo dados do próprio Fundeb.



“Quero enaltecer o esforço do presidente do Senado, David Alcolumbre, e de todos que colaboraram de forma direta ou indiretamente para que o Fundeb fosse mantido. Quem ganha com a medida são nossas crianças, principalmente as menos favorecidas. Um país sem educação de qualidade é sinônimo de uma nação órfã de grandes homens”, observou Joelson.



No âmbito local, entre as ações realizadas pela Câmara de Manaus para garantir uma educação básica de qualidade aos manauaras – que assegure o acesso, inclusão, a formação dos estudantes e a valorização dos profissionais que atuam na área –, o parlamentar destaca a aprovação, em 2019, do Projeto de Lei 132/2019.



De autoria do Executivo Municipal, a proposta teve como meta criar 1,5 mil vagas para professores na Secretaria Municipal de Educação (Semed), com a nomeação dos profissionais aprovados no concurso público realizado em 2018 e que estavam no cadastro reserva.



Mudanças



Com a mudança constitucional da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 26/2020), que foi aprovada em julho pela Câmara dos Deputados, e com a chancela do Senado, feita de forma unânime na última terça-feira (25), o Fundeb promoverá mudanças importantes no financiamento e na distribuição dos recursos.

Com a perspectiva de aumento nos repasses por parte do governo federal, a expectativa é de que o investimento por aluno chegue a R$ 5,7 mil em 2026.



Aporte



O texto aprovado prevê que o aporte da União aumente dos atuais 10% para 12% do Fundeb em 2021, e assim, de forma progressiva, chegue até 23%, em 2026. O documento conta, ainda, com um dispositivo chamado Custo Aluno Qualidade (CAQ), que deverá trazer, ao longo dos anos, padrões mínimos de qualidade para as escolas públicas.

A previsão é que, estados e municípios pobres (estimados em 46%), recebam a maior parte dos recursos adicionais do governo federal, pois os mesmos não conseguem alcançar um patamar mínimo de investimentos por aluno, segundo o texto aprovado.





*Com informações da assessoria