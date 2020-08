PMN confirma pré-candidatura a prefeito de Orsine Junior

Orsine disse que não rompeu com Amazonino, mas agora tem o seu próprio projeto | Foto: Divulgação

Manaus - Depois de certo mistério, agora definitivamente o empresário Orsine Junior se tornou o 15º candidato sucessão de Arthur Virgílio Neto (PSDB), na Prefeitura de Manaus. O Partido da Mobilização Nacional (PMN), no Amazonas, lançou nesta quinta-feira (27), a pré-candidatura dele em evento que contou com a participação de filiados e pré-candidatos a vereadores pela legenda.



A quatro dias da abertura do prazo das convenções partidárias, que começam no dia 31 de agosto e encerram no dia 16 de setembro, Orsine Júnior disse que a candidatura é para valer, mas não descartou a formação de alianças. “Vamos continuar conversando com todos, respeitando a todos e apresentando humildemente o nosso projeto. Não temos plano de fazer algo para obter algo”, disse



O pré-candidato destacou que o PMN acredita em dias melhores para a cidade, e destacou a relevância de trabalhar duro para o sucesso de uma boa gestão administrativa. “Na política tudo se constrói. Amamos o que fazemos e fazemos com seriedade. Nossa cidade precisa ser cuidada. O trabalho vai falar daqui pra frente”, ressaltou Orsine Junior.



Orsine disse que o seu foco é na gestão participativa. “Nós não podemos mais achar que somente uma pessoa consegue fazer tudo. Manaus precisa participar. Usarei todo o conhecimento, experiência, vitalidade e força de trabalho para fazermos uma cidade melhor para todos nós. Ouvir, discutir, trabalhar e melhorar. Esse é um compromisso meu e do PMN”, frisou ele.



Sobre o rompimento de relação com o ex-governador Amazonino Mendes, Orsine disse: “não rompi”. O empresário observou que Mendes tem a proposta dele, e agora Orsine quer apresentar a sua proposta para Manaus.



Bancada do PMN



Participaram do evento o vice-presidente estadual do PMN Amazonas, João Orestes, o vice-presidente do diretório municipal de Manaus, Francisco Jornada, o Secretário Geral do partido, Joãzinho Miranda, o líder do partido e também vereador Cláudio Proença, e os vereadores Elmison Bezerra, Eloi Abreu, Rosinaldo Bual e Mauro Teixeira.





*Com informações da assessoria