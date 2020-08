Progressistas declaram apoio à reeleição de Bi Garcia em Parintins

Ex-deputado e ex-prefeito Enéas Gonçalves, Átila Lins, Bi Garcia, Belarmino Lins e vereadora de Parintins Vanessa Gonçalves | Foto: Divulgação

Manaus - Com as presenças do presidente estadual, deputado federal Átila Lins, do secretário-geral, deputado Belarmino Lins, e do presidente do Diretório Municipal em Manaus, George Lins, o partido Progressistas (PP) declarou apoio à reeleição do prefeito da cidade de Parintins, Bi Garcia (DEM).

O evento, realizado na tarde desta sexta-feira (28) na residência do deputado Belão, no Parque das Laranjeiras, em Manaus, também teve as presenças do presidente do diretório municipal do PP na Ilha do Boi Bumbá, ex-deputado estadual Enéas Gonçalves, e da vereadora Vanessa Gonçalves, líder progressista na Câmara de Vereadores de Parintins, além de várias outras lideranças políticas do município.

Ato de confirmação também contou com a presença do deputado federal Átila Lins | Foto: Divulgação

“Nosso apoio ao prefeito Bi Garcia é a vontade do nosso partido em Parintins, é a voz da democracia manifestada por nossas bases municipais, ou seja, a voz popular reconhecendo o grande trabalho realizado por Bi na Ilha do Boi Bumbá”, disse Átila. Na mesma linha, Belarmino Lins distinguiu as ações do prefeito: “Sem dúvida, Parintins melhorou com Bi Garcia e há de melhorar muito mais com o apoio do Progressistas por meio dos grandes companheiros Enéas Gonçalves e Vanessa Gonçalves, Parintins não pode parar, possui o maior Festival Folclórico do mundo, tem que avançar sempre”.

Para o médico George Lins, responsável pelo Diretório Municipal do Progressistas na capital do Amazonas, ao apoiar Bi Garcia o partido se fortalece no Baixo Amazonas, bem conduzido pelo ex-deputado e ex-prefeito Enéas Gonçalves. O PP, de acordo com George, se firma no maior colégio eleitoral do interior e avança para sair das urnas de novembro como uma legenda mais estruturada e muito mais forte no Estado.

“Questão de justiça”

Para Enéas e Vanessa, representantes progressistas na Ilha, a reeleição de Bi Garcia é um imperativo do partido em respeito ao trabalho administrativo que distingue o prefeito como um dos melhores gestores do interior amazonense. “Nosso apoio já vinha sendo costurado e, portanto, agora está maturado, é uma questão de justiça ao bom trabalho de Bi Garcia”, salientou Enéas.

Em agradecimento às manifestações, Bi Garcia disse que suas “responsabilidades são maiores a partir de agora”, elogiou os irmãos Lins e reafirmou seu compromisso com a transformação econômica e social de Parintins. “O apoio e a solidariedade do PP a mim é um acontecimento ímpar, sou profundamente grato ao deputado Átila assim como ao Belão, de quem fui colega na Assembleia Legislativa, trabalhando pelo bem do Amazonas”, destacou.





*Com informações da assessoria