Eduardo Braga reafirma ser contrário à privatização da Eletrobras

Eduardo assumiu compromisso com os eletricitários, caso surja alguma proposta no Senado relacionada à capitalização da estatal e ele seja indicado para a relatoria | Foto: Agência Brasil

Manaus - Em conversa com integrantes do Coletivo Nacional dos Eletricitários, na sexta-feira (28), o senador Eduardo Braga (MDB/AM), reafirmou ser contrário ao modelo de privatização da Eletrobras proposto pelo Governo e pôs fim aos boatos de que assumiria a relatoria de um projeto de capitalização (aumento de capital) da estatal.

“Até agora, não existe nada de concreto de nada. Ninguém conversou comigo sobre privatização. E não existe projeto de capitalização no Senado. Logo, não tem como indicar relator”, disse o parlamentar.

Eduardo assumiu compromisso com os eletricitários, caso surja alguma proposta no Senado relacionada à capitalização da estatal e ele seja indicado para a relatoria. “Se eu decidir relatar, não farei sem buscar um entendimento com os trabalhadores. Vocês nunca deixaram de ter acesso e diálogo comigo”, declarou.

Críticas

Na reunião virtual, o senador reiterou suas críticas ao projeto de lei entregue pelo Ministério de Minas e Energia em novembro de 2019 à Câmara dos Deputados que dispõe sobre o modelo de desestatização e o processo de capitalização da Eletrobras. Além de, mais uma vez, mostrar-se contrário à privatização, Eduardo apontou erros na modelagem da capitalização, como a perda do controle acionário e a falta de detalhamento do impacto nas tarifas de energia.

Alternativas

Aos eletricitários, o parlamentar afirmou que existem alternativas mais vantajosas de se fazer a capitalização da companhia. Uma delas seria incluir a usina hidroelétrica de Tucuruí para garantir maior retorno financeiro para a União. Eduardo sugere, ainda, a “descotização” de hidrelétricas, processo pela qual as concessões que operam pelo regime de cotas passem a funcionar no regime de produção independente.

“Dependendo de como tudo isso for feito, a capitalização pode chegar perto de R$ 40 bilhões. Metade poderia ir para o Tesouro Nacional. A outra parte seria para a modicidade tarifária. Com isso, não haveria aumento da tarifa de energia. Aliás, ela poderá até ser decrescente”, disse.

O valor destinado à modicidade, também contribuiria, segundo o parlamentar, para a criação de um fundo para manutenção do fluxo hidrológico das bacias do São Francisco e da Amazônia, além da recuperação de coberturas vegetais nativas localizadas às margens de rios, igarapés, lagos, olhos d´água e represas.

O senador defendeu a necessidade de uma “golden share” (ação com direito a veto em decisões estratégicas) no modelo de capitalização da estatal. “Sobre questões de segurança nacional, energética e hídrica, além de estratégias de desenvolvimento. Não para apenas decidir a localização da empresa”, explicou.

Com informações da assessoria

Leia mais

Progressistas declaram apoio à reeleição de Bi Garcia em Parintins



Vídeo:Assaltante do bairro Santa Luzia é castigado e apanha de facção