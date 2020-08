Bolsonaro grava vídeo elogiando ex-gestor da Suframa, coronel Menezes

Segundo Jair Bolsonaro, ambos são amigos há mais de 40 anos | Foto: Internet

Manaus - O presidente Jair Bolsonaro, gravou um vídeo curto em que elogia o ex-superintendente da Suframa, coronel Alfredo Menezes (Patriota), pré-candidato à prefeito de Manaus. Na gravação, Bolsonaro, o chama de amigo e revela que se conhecem há mais de 40 anos.

No vídeo, que está circulando pelas redes sociais, Bolsonaro enaltece Menezes dizendo que o coronel fez um excepcional trabalho à frente da pasta no Amazonas e finaliza, enfatizando que gostaria tê-lo em Brasília. "Na verdade, Menezes, eu queria você aqui em Brasília, do meu lado, tá ok.", declara.

Assista ao vídeo

No dia 28 de agosto, o presidente publicou em sua conta no Twitter que havia decidido não se envolver nas eleições municipais de todo o Brasil. Ele justificou, que teria muito trabalho na presidência que toma todo o tempo. "Tenho muito trabalho na presidência e, tal atividade, tomaria todo meu tempo num momento de pandemia e retomada da nossa economia", escreveu.

