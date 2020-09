Convenções abrem corrida para definição dos candidatos em Manaus

Manaus - As convenções partidárias cujo prazo para a realização iniciaram nesta segunda-feira (31), até o dia 16 de setembro, começam para valer no Amazonas, nesta terça-feira (1º). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou, neste ano, que as convenções sejam realizadas de forma virtual, por conta da pandemia. Partidos já estão com suas datas definidas e com formato presencial, online e híbrido, e até mesmo em drive-in, como anunciou o Avante.

Agora os partidos começam a definir quem serão os seus candidatos a prefeito e os seus respectivos vice-prefeitos e vereadores. Neste ano, a data do pleito que tradicionalmente é realizada no primeiro domingo do mês de outubro foi adiada em decorrência do avanço no número de casos do novo coronavírus. O primeiro turno das eleições municipais será realizado no dia 15 de novembro, e o segundo está marcado para o dia 29 de novembro.

Em Manaus, 12 siglas já confirmaram as datas das suas convenções. O Avante foi o primeiro partido em Manaus a anunciar a data, que seria no dia 8 de setembro, mas precisou alterar para o dia 10, a partir das 17h30, no estacionamento do Espaço Via Torres, na avenida das Torres. A convenção em que será confirmado o nome do ex-governador David Almeida, como o candidato da legenda à Prefeitura de Manaus, também anunciará o nome do vice-prefeito da chapa, envolta em mistérios.

"Estamos finalizando a organização da convenção do nosso partido, que será realizada em formato drive-in, para garantir a proteção dos convencionais. É uma forma de garantir a presença de todos, com o devido distanciamento social, sem aglomerações devido os riscos ainda existentes de contaminação da contaminação da Covid-19", explica David Almeida. "Sobre o vice-prefeito da nossa chapa, vamos falar somente durante a convenção", afirma.

O partido Democracia Cristã, do pré-candidato Chico Preto, será um dos primeiros a realizar a sua convenção partidária, nesta terça (1º). Segundo a assessoria do vereador, o evento será feito de maneira presencial, mas também será transmitida pelas redes sociais. Além disso, assim como anunciou o Avante, a convenção do MD usará o modelo drive-in, no estacionamento da Universidade Nilton Lins.



Entre elas está o partido Democracia Cristã, que fará sua convenção no dia 1º de setembro | Foto: Divulgação

“A escolha desse modelo vem ao encontro da situação da pandemia que nos obrigou a repensar certos eventos. A convenção é um momento muito especial, ainda mais numa eleição majoritária como é nosso caso. A escolha do vice, e agora a convenção, demonstram que pretendemos defender nossas ideias até o final, e apontar novos caminhos para a cidade de Manaus", afirma Chico Preto.

Recomendação

O PCdoB, do pré-candidato a prefeito Marcelo Amil, também fará uma convenção de forma híbrida, no dia 6 de setembro, para alcançar a participação virtual dos convencionais que não puderão ir por alguma comorbidade ou puramente por questão de segurança. “O objetivo desse formato é atender as recomendações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e proteger o público da pandemia”, diz Amil.

O PCdoB, do pré-candidato a prefeito Marcelo Amil, também fará uma convenção híbrida | Foto: Amanda Monteiro

O pré-candidato também aproveitou para salientar a importância da convenção partidária nas eleições municipais. “A convenção é um marco. É onde os partidos batem o martelo sobre o que eles têm para apresentar para sociedade. A decisão já está tomada, sou o candidato a prefeito e agora o partido vai formalizar. O PCdoB entende que meu nome pode agregar, pois tenho experiência, maturidade e inteligência para oferecer a melhor proposta para Manaus”, ressalta.

Já o partido Patriota, que conta com o pré-candidato à Prefeitura Alfredo Menezes, fará sua convenção no dia 12 de setembro. O evento será entre 9h às 13h, no Jevian Festas & Eventos, no Vieralves, de forma presencial para os partidários e virtual para os convidados, respeitando todas as orientações de prevenção ao Covid-19, segundo o pré-candidato.

O Patriota, que conta com o pré-candidato à Prefeitura Alfredo Menezes, fará sua convenção no dia 12 de setembro | Foto: Divulgação

Menezes esclarece que o momento é importante para que sua candidatura seja selada e para que o um “star” seja dado no início da campanha do partido. “É onde nos apresentamos com uma proposta de política verdadeira e coerente, ouvindo à população e nos colocando à sua disposição, sem rabo preso com a má política”, declara.

Para o especialista em direito eleitoral Felipe Peixoto, as eleições municipais de 2020 serão completamente diferentes, justamente por conta da pandemia. De acordo com ele, não é obrigatório que as convenções sejam feitas de forma virtual, contudo, ele acredita que a maioria dos partidos optará pelas redes sociais e sites online. “Isso é muito inovador e fará com que os candidatos adentrem o mundo dos meios digitais para trabalhar suas campanhas”, explica.

Confira o calendário de convenções partidárias confirmadas em Manaus até agora:

Democracia Cristã - 1º de setembro

Pros - 1º de setembro

Rede - 3 de setembro

PCdoB - 6 de setembro

Avante - 10 de setembro

Patriota - 12 de setembro

Novo - 12 de setembro

PSTU - 12 de setembro

PT - 13 de setembro

PTB - 15 de setembro

PMN - 16 de setembro

PSB - 16 de setembro

Podemos - A definir

PSD - A definir

PL - A definir

DEM - A definir

Republicanos - A definir

PRTB - A definir

Os cinco partidos que já anunciaram o nome de seus pré-candidatos para a disputa eleitoral, mas ainda não definiram as datas de suas convenções foram procurados pelo portal EM TEMPO, mas - até o fechamento dessa matéria - não confirmaram se já tem possíveis datas em mente.

