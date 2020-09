Hissa desiste, Alberto Neto insiste e Marcos Rotta estuda novo destino

Hissa, Alberto Neto e Marcos Rotta segue na incerteza sobre os seus destinos no pleito | Foto: Reprodução

Manaus - No quarto dia do prazo das convenções partidárias o ex-deputado federal Hissa Abrahão (PDT) é mais um nome a desistir da cabeça de chapa. Nesta sexta-feira (4) ele anuncia apoio à candidatura de Ricardo Nicolau (PSD). Enquanto isso, o vice-prefeito Marcos Rotta (DEM), estuda a possibilidade de também desistir e compor como vice em outra chapa e o deputado federal Alberto Neto (Republica) afirma que vai manter a candidatura como cabeça de chapa, mesmo diante da reverberação dos bastidores de que ele deve compor como vice-prefeito.



O anúncio da aliança com Nicolau está marcado para às 9h de hoje, contudo, Hissa já deixou claro que a desistência de sua candidatura está confirmada, mas, segundo ele, o apoio não está condicionado a um posto como o de vice-prefeito. “Vou deixar para falar mais amanhã, acredito que seja melhor. Só o que posso antecipar é que não serei candidato e não condicionei ser vice. Isso ainda está em aberto”, declara.



Hissa já deixou claro que a desistência de sua candidatura está confirmada | Foto: Lucas Silva

Antes do apoio do PDT, o PSD já contava com o apoio do Solidariedade, na pessoa do deputado federal Bosco Saraiva, que desistiu da pré-candidatura à Prefeitura de Manaus para apoiar a pré-candidatura de Ricardo Nicolau, que hoje também conta com o apoio do PSB. Nos próximos dias, Nicolau deve bater o martelo sobre o seu vice, que também está aberto a outros partidos com quem está dialogando.

Segundo Saraiva, todos os partidos envolvidos estão trabalhando para compor a maior aliança política das eleições 2020. “Estamos participando desse acordo de apoio ao Nicolau ‘sem exigências’ e, da parte do Solidariedade, o nome que ele escolher para vice será bem aceito”, afirma.

Com a chega de Hissa, Nicolau agora conta com apoio de três partidos | Foto: Arquivo EM TEMPO

Quem irá desistir?

Em apontamentos feitos pelo publicitário e pesquisador Durango Duarte, nos últimos dias, depois do Hissa, outros dois candidatos também devem anunciar a retirada de suas candidaturas à Prefeitura: o vice-prefeito Marcos Rotta (DEM) e o deputado federal Alberto Neto (Republicanos). Para ele, após a saída de Rotta, há 50% de chance de o mesmo ser vice de Amazonino Mendes (Podemos) e 50% de chance de ser vice de David Almeida (Avante). Nos bastidores é forte, ainda, a possibilidade de Alberto Neto compor como vice de David Almeida.

Marcos Rotta disse que ele e o presidente do DEM, ex-deputado Pauderney Avelino, estão dialogando com vários pré-candidatos buscando ter um cenário mais ampliado das eleições. “Queremos amplificar e estudar, com muita atenção e responsabilidade, todas as alternativas. Mas não estamos açodados ou atropelando etapas, temos consciência do nosso papel e da importância do DEM. Assim que superarmos essa fase, vamos tomar uma decisão em conjunto”, explica.

Rotta diz que está dialogando com outros pré-candidatos | Foto: Arquivo EM TEMPO

Já o deputado Alberto Neto afirma que a suposição de Duarte não passa de uma notícia falsa, uma vez que ele não pretende desistir da sua pré-candidatura a prefeito de Manaus. Apesar de reafirmar sua permanência na disputa, o parlamentar não falou sobre possíveis coligações durante o período de convenções partidárias.

“Quero afirmar aqui o meu compromisso com a cidade de Manaus, agradecer pela confiança em meu trabalho na Câmara Federal e ao crescimento do meu nome, Capitão Alberto Neto, mediantes as últimas pesquisas. Não pretendo desistir da pré-candidatura, pois acredito numa cidade melhor para nosso povo e farei o meu melhor em prol da população da nossa Manaus. Missão dada é missão cumprida”, assegura o pré-candidato.

Alberto Neto afirma que não pretende deixar a disputa pela Prefeitura | Foto: Arquivo EM TEMPO

Ademais, trabalhando em um cenário de especulações, na quinta-feira (3), o prefeito de Manaus, Arthur Neto, convocou os pré-candidatos a vereadores do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) para uma reunião com o ex-prefeito da capital amazonense Alfredo Nascimento (PL). O encontro ocorreu pela manhã e, mesmo sem os resultados divulgados, muitos acreditam que o encontro é mais um movimento que demonstra o apoio dos tucanos a Alfredo.

Na liderança?

Em suas observações, Durango Duarte também afirma que, apesar da liderança de Amazonino Mendes e da 2ª colocação recorrente de David Almeida nas pesquisas, a eleição em Manaus ainda não está decidida. “Eu diria que eles são favoritos, mas não sei se, às vésperas da eleição, lá pelo dia 15 de novembro, não haverá outra candidatura ou outras candidaturas que possam se tornar competitivas a ponto de reverter o atual favoritismo”, disse.

