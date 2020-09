David Almeida anuncia Marcos Rotta como vice nesta quarta-feira (9)

Em meio às indefinições de candidatura, Rotta já analisava aliança com David Almeida | Foto: Divulgação





Manaus – - A sete dias do prazo final das convenções partidárias, o partido Avante, promete antecipar para esta quarta-feira (8) o anuncio do candidato a vice-prefeito, na chapa encabeçada pelo pré-candidato a prefeito de Manaus, David Almeida. Como muito se especulou nas últimas semanas, em coletiva de imprensa, David deve anunciar o nome do vice-prefeito Marcos Rotta, dos Democratas (DEM), como o seu vice tão misterioso.

O partido Avante convidou a imprensa para coletiva, às 11h, no Hotel Comfort Manaus, localizado na avenida Mandi, Zona Leste. O evento contará com a participação dos partidos aliados como o PTC, PMB e Pros, além de representantes da executiva dos Democratas (DEM), o que é o principal sinal da aliança que vinha sendo construída desde os primeiros dias do mês de setembro.

David Almeida deve adiantar o nome do seu vice-prefeito, o que aconteceria somente na convenção partidária do Avante, que se mantém agendada para quinta-feira (10), a partir das 17h. Em formato drive-in, o evento será realizado no Espaço Via Torres (antigo Metropolitan), localizado na avenida das Torres, Zona Norte de Manaus.

Além da homologação do nome de David Almeida como candidato a prefeito de Manaus, a convenção do Avante que contará com a presença do presidente nacional do partido, deputado federal Luis Tibé, também confirmará os nomes de 248 candidatos a vereador, de quatro partidos, como o Avante e os demais partidos aliados que são o PTC, PMB e Pros. Somente do Avante serão 62 candidatos proporcionais à Câmara Municipal de Manaus (CMM).



De acordo com o secretário-geral do Avante, Wagno Oliveira, o partido escolheu o formato drive-in, como medida de segurança, uma vez que os participantes vão acompanhar o evento de dentro dos seus carros, mantendo o distanciamento social.

“O Avante se organizou para tomar todos os cuidados quanto aos riscos em relação ao novo coronavírus. Por isso a executiva, em comum acordo, decidiu pelo formato drive-in, em que os convencionais vão participar de dentro dos seus carros, evitando aglomerações”, explicou o secretário-geral da legenda.

Pesquisas

Levantamento eleitoral de consumo interno, que deve ser liberado nos próximos dias, aponta pela primeira vez neste ano que, em cenário de segundo turno, David Almeida vence o ex-governador Amazonino Mendes (Podemos). A mesma pesquisa aponta o nome de Marcos Rotta (DEM) como um dos pré-candidatos mais citados pelo eleitorado como a segunda opção de voto.

Desde a semana passada, Rotta estuda a possibilidade de compor como vice em uma chapa majoritária e afirmou que David poderia ser um dos nomes. “Conversei com David, assim como conversamos com outros agentes do processo eleitoral. Creio que tanto eu, quanto David Almeida estamos próximos de definições. Mesmo porque o processo está afunilando. Deve aguardar”, disse Rotta.

Segundo o vice-prefeito, a convenção partidária do Democratas que até a semana passada seguia sem definição, foi marcada para acontecer no dia 10 de setembro, mesma data da convenção do Avante. Mais um ponto que reforça a possível aliança a se firmada nesta quarta-feira.



Histórico

Em meio a uma eleição pulverizada, com partidos de direita e esquerda disputando alianças políticas, o nome de David Almeida tem se consolidado na posição de um dos mais fortes nomes para sucessão do prefeito, Arthur Virgílio Neto (PSDB). O seu nome começou a ganhar força para a disputa de 2020, logo após as eleições de 2018, quando David foi o terceiro mais votado no primeiro turno das eleições gerais, em Manaus, com 212.334 mil votos.

Na primeira de 12 pesquisas realizadas pelo instituto IMarkiting, ainda em 2018, David Almeida apareceu com 18,7% contra o adversário da época, o então deputado estadual José Ricardo (PT). No ano seguinte, em 2019, Almeida continuou sendo a preferência da maioria do eleitorado de Manaus, até o primeiro trimestre de 2019.

Já na última pesquisa realizada pelo instituto Perspectiva, com a margem de erro de 3 pontos percentuais, David (41,6%) empatou tecnicamente com Amazonino (43,5%), no cenário de segundo turno. Ele foi único de quatro nomes testados em cenário de segundo turno, com condições reais de vencer Amazonino.

Indefinidos



Com a proximidade do prazo final para realização das convenções partidárias, apenas cinco partidos confirmaram seus candidatos para o pleito municipal deste ano, enquanto 14 siglas deixaram para definir seus caminhos na última hora. Entre os partidos que já definiram seus representantes, está o Democracia Cristã (DC) que oficializou a candidatura do vereador, Chico Preto e anunciou o coronel Augusto Cézar como vice da chapa.

No domingo (6), foi a vez do PCdoB confirmar o nome do advogado, Marcelo Amil como candidato da legenda. A companheira de chapa como candidata à vice-prefeita será a professora Dora Brasil.

Confira o calendário das próximas convenções partidárias confirmadas em Manaus até agora:

Avante - 10 de setembro

DEM – 10 de setembro

Novo - 12 de setembro

PSTU - 12 de setembro

Psol – 12 de setembro

PT - 13 de setembro

PTB - 15 de setembro

PMN - 15 de setembro

PSB - 16 de setembro

Podemos – 16 de setembro

PL – 16 de setembro

Patriota - 16 de setembro



PRTB – 16 de setembro

PSD - A definir

Republicanos - A definir

