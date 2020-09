Avante consolida David e Rotta como a maior aposta do partido no país

David Almeida disse que ao lado de Marcos Rotta Manaus terá dois prefeitos | Foto: Dhyeizo Lemos

Manaus - Um dia depois de anunciar o nome de Marcos Rotta (DEM) como o pré-candidato a vice-prefeito da sua chapa, o ex-governador, David Almeida (Avante) foi confirmado como a maior aposta do partido Avante no Brasil para disputar a Prefeitura de Manaus nas eleições municipais. O anúncio foi feito durante a convenção partidária da legenda, nesta quinta-feira (10), realizada em formato drive-in, que confirmou os nomes de 300 candidatos a vereadores pelos partidos do arco de aliança formado pelo Avante, DEM, PTC, Pros e PMB.

A convenção do Avante foi realizada em formato drive-in para consolidar a chapa majoritária | Foto: Ruan Souza

A convenção partidária foi realizada no Espaço Via Torres (antigo Metropolitan), localizado na avenida das Torres, Zona Norte da capital. Na ocasião, diante de todos os partidos aliados, David Almeida reafirmou que Marcos Rotta foi a melhor escolha para a formação da chapa e disse que a proposta, em uma eventual vitória, é atuar como "dois prefeitos" na cidade, quebrando o histórico de gestões anteriores que deixaram seus vices isolados.



Presidente nacional do Avante, deputado Luis Tibé, disse que candidatura de David e Rotta é a mais importe do partido no país | Foto: Dhyeizo Lemos

Para o presidente nacional do Avante, deputado federal Luís Tibé, a candidatura de David e Rotta tem a possibilidade real de vitória, por ter sido construída por dois anos e traz a proposta de governar Manaus em harmonia, sem conflitos políticos que prejudicam a população.

“A candidatura do David é a mais importante do país para o nosso partido, pois é uma candidatura de capital com possibilidade real de vitória. Passamos por uma construção de dois anos, sólida e para fortalecer ainda mais esse trabalho com o Marcos Rotta, que é conhecedor da cidade e a partir de agora terá como contribuir. Com essa eleição, vamos mostrar que é possível fazer gestão sem vaidade, com prefeito e vice trabalhando em harmonia. O Avante nacional estará lado a lado com essa gestão que vai restaurar o papel da Prefeitura ao lado das pessoas”, garantiu.

David acredita que seus maiores adversários são os problemas da capital, que deverão ser solucionados caso seja eleito | Foto:

David Almeida reafirmou o seu compromisso de transformar Manaus, apresentando as melhores propostas que devem ser executavas caso seja eleito. Segundo ele, a chapa precisa combater diversos adversários para retomar a qualidade de vida da população amazonense, que não são os outros candidatos.

“Nossos maiores adversários são o transporte público, precário, e a falta de saneamento básico, baixa cobertura da saúde básica, assim como segurança pública, com a Guarda Municipal. Todos esses fatores serão os gigantes que iremos derrubar, porque são eles que prejudicam Manaus, frutos de gestões anteriores que não queriam o bem da cidade”, avaliou David Almeida.

O pré-candidato acrescentou que acredita na experiência de Rotta no Executivo para trabalharem juntos por Manaus. “Eu e Rotta trabalhamos juntos como deputados. São anos de amizade e afinidade que poucas pessoas entendem. Sei do trabalho que ele é capaz de desenvolver, da sua vontade de mudança e do amor que ele tem por Manaus. Foi isso que consolidou essa aliança, o amor pela nossa cidade. Juntos atuaremos como dois prefeitos, resolvendo os problemas da cidade nos quatro cantos da cidade, juntos Rotta terá a liberdade de realizar seus trabalhos”, disse Almeida.

Aliança

Pauderney Avelino deixou cargo no governo para se dedicar a campanha de David e Rotta | Foto: Beatriz Araujo

Durante a definição, o presidente estadual do Democratas, Pauderney Avelino, responsável pela articulação entre os partidos, elogiou a chapa e garantiu que através dela, a população poderá ver resultados.



“David Almeida é uma pessoa que tem lutado muito para mostrar que é capaz de realizar, assim como meu companheiro (Rotta) que não teve a chance necessária de fazer o trabalho para qual foi eleito. Mas tenho certeza que essa chapa que será vitoriosa, pois vamos trabalhar para a vitória se concretizar. Nessa aliança, é proibido mentir para o povo, o que eles disserem que vão fazer, ambos farão, pois todo nós seremos fiscais desse trabalho”, acrescentou.

Para Rotta, a aliança consolidada com Almeida é sinônimo de valorização | Foto: Dhyeizo Lemos

Após a aliança ser considerada a mais forte do país, Rotta usou o espaço para reafirmar que não se sente diminuído por estar disputando, novamente, as eleições como vice. Para ele, disputar o pleito ao lado de Almeida foi uma escolha conjunta, baseada na valorização do seu nome.

“Por muitos anos, me tiraram as oportunidades de disputar eleições para prefeito e governador. Assim como tiraram a minha voz e vetaram o meu trabalho por quatro anos, mas isso mudou a partir do momento que eu tive a liberdade de escolher está ao lado do David nessa campanha. Pela primeira vez, em mais de 20 anos de vida pública, eu me senti valorizado e sei que poderei trabalhar por Manaus nos próximos anos”, afirmou.

