'Minha proposta é ordenar a casa', diz Orsine Júnior

Manaus - Graduado em negócios internacionais e em língua inglesa, por universidades internacionais, o empresário Orsine Junior é o pré-candidato do Partido da Mobilização Nacional (PMN) na disputada pela Prefeitura de Manaus, nas eleições municipais deste ano. Com a proposta de levar uma “oxigenação” de novas ideias ao Poder Executivo municipal, o pré-candidato diz que quer mudar a capital por meio do cuidado com a população.

Defensor do turismo amazonense, Orisine já atuou como presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AmazonasTur), na gestão do ex-governador, Amazonino Mendes (Podemos). Ele foi considerado o braço direito do governante e neste ano foi até cogitado como vice na chapa de Mendes, o que não aconteceu até o momento.

Hoje, além de presidir os diretórios municipal e estadual do PMN, o pré-candidato também dirige as empresas Amazon Receptive e Ekco Produções. Apesar de já ter sido envolvido em problemas políticos em gestões passadas, Orsine acredita que nada o prejudicará na disputa pelo cargo de prefeito da capital do Amazonas. Leia a seguir, entrevista exclusiva ao EM TEMPO.

" Manaus precisa reconhecer o turismo como atividade benéfica para a economia, entendendo que não se trata de despesa, mas sim de investimento. " Orsine Júnior, empreendedor e pré-candidato a prefeito, Sobre suas propostas para o turismo na cidade

EM TEMPO - Por se tratar de sua estreia na política, o senhor afirmou que pretende apresentar propostas que solucionem os principais problemas da cidade. Quais seriam essas propostas?

Orsine Junior - Há uma tendência no Brasil de renovação política. Não é só mudar por mudar. É mudar vendo o currículo das pessoas, analisando suas propostas. Assim como eu, vários empreendedores têm saído da sua zona de conforto, pois todo esse know-how que a gente adquire pode ser útil para a administração pública. Acredito que estamos precisando dessa oxigenação na Prefeitura, de boas ideias, de vigor. Por conta desse preparo e experiência, resolvi colocar meu nome a favor da população. Na política tudo se constrói. Amo o que faço e faço com seriedade. Nossa cidade precisa ser cuidada, e o que vai falar daqui pra frente é o trabalho.

EM TEMPO - Manaus recebe milhares de turistas por ano, que ficam encantados com as belezas naturais. No entanto, o turismo na cidade ainda é pouco valorizado. Quais mudanças o senhor planeja?

Orsine Junior - Quando estive à frente da Amazontur, defendi o turismo como matriz econômica viável e a sua contribuição para o desenvolvimento da melhoria local. Minha gestão foi totalmente baseada no fomento de recursos para produção, valorização e desenvolvimento econômico deste setor no Estado. Fui diretor da Fespim, resgatei o patamar internacional do Festival de Parintins, investi mais de R$ 100 milhões no interior do estado entre outros. Então desse assunto eu entendo bem. Manaus precisa reconhecer o turismo como atividade benéfica para a economia, entendendo que não se trata de despesa, mas sim de investimento. Minha proposta é ordenar a casa, e fazer com que os aparelhos turísticos sejam valorizados.

Em relação ao segundo turno das eleições, o pré-candidato deve apoiar os candidato que tiver as melhores propostas | Foto: Alex Pazuello

EM TEMPO - Segundo informações dos bastidores, a sua candidatura aconteceu devido a ruptura da aliança com o Amazonino Mendes. Pelas especulações, o senhor buscava ser vice de Mendes, mas a situação não aconteceu. Foi esse o motivo no seu nome ser escolhido pelo PMN?



Orsine Junior - Não. Temos projetos políticos diferentes para a população e seguimos cada qual com suas propostas em prol da melhoria da cidade.

EM TEMPO - O senhor já assumiu o cargo de chefe de logística em campanhas eleitorais de políticos como Amazonino Mendes e José Melo. Por esse posto o senhor chegou a prestar esclarecimentos ao TRE por divulgar pesquisa falsa em favor de Melo. O senhor acredita que possa ser eleito, mesmo com esse histórico?

Orsine Junior - Eu fui inocentado do processo sobre divulgação de pesquisa eleitoral. Meu histórico como profissional de campanha eleitoral é limpo e honesto. De forma alguma posso ser responsabilizado por atos daqueles que ocuparam cargo público de fato e de direito.

" Colhi bons frutos para a população em sua gestão. Porém, neste momento, temos projetos políticos distintos " Orsine Júnior, empreendedor e pré-candidato a prefeito, Sobre seu relacionamento político com o ex-governador, Amazonino Mendes

EM TEMPO - O senhor foi acusado de dar uma "pernada" no advogado Marcelo Amil (hoje no PCdoB), para ocupar o cargo de presidente estadual do PMN. Como o senhor foi escolhido para ocupar a presidência da legenda?

Orsine Junior - O Marcelo Amil não poderia, de maneira alguma, dizer que não foi avisado ou consultado, pois quando estivemos em São Paulo com o presidente nacional do PMN, Antônio Carlos Massarollo, que nos concedeu o comando do partido, a primeira pessoa que eu conversei aqui em Manaus foi com ele. Inclusive o convidei a ser candidato a vereador pelo partido. O problema é que temos diretrizes políticas diferentes. A dele é de extrema esquerda e a minha de centro-direita. Então, pode ter sido esse choque de ideais que tenha causado desconforto nele.

EM TEMPO - Apesar de todos os rumores, há possibilidade de o senhor deixar sua candidatura de lado e disputar o pleito como vice do Amazonino?

Orsine Junior - A minha passagem pela administração do ex-governador Amazonino Mendes foi uma boa gestão. Assumi a Secretaria de Estado de Turismo, e colhi bons frutos para a população. Porém, neste momento, temos projetos políticos distintos e vou trabalhar humildemente para apresentar todas as minhas propostas, respeitando todos os meus concorrentes.

EM TEMPO - Em um eventual segundo turno, entre David Almeida e Amazonino Mendes, para quem iria o seu apoio?

Orsine Junior - Para quem tiver as melhores propostas para Manaus.

EM TEMPO - O transporte público em Manaus está cada dia mais precário. A situação é fonte de reclamações até mesmo dos turistas. O que precisa mudar para que a população pare de padecer nos ônibus?

Orsine Junior - Compreendo os problemas da população na mobilidade urbana. Minha proposta para o setor de imediato é a melhoria das frotas de ônibus e a construção de paradas inteligentes, interligando as linhas, também a criação de aplicativos para acompanhamento e atuação dos ônibus, além da implantação da linha rosa, voltada para o público feminino. A população não pode ter só a tecnologia para cobrá-la, ela deve ter a tecnologia principalmente para servi-la, ajudando na qualidade de atendimento dos serviços públicos.

Orsine acredita que a tecnologia pode ser um mecanismo de solucionar os problemas da capital | Foto: Alex Pazuello

EM TEMPO - O país foi duramente afetado pela pandeia, ocasionando uma grande crise financeira. Caso seja eleito, o senhor enfrentará um cenário pós-pandemia. Como promover oportunidades financeiras à população no futuro?



Orsine Junior - Planejamento e organização são fundamentais para a retomada da nossa economia. É preciso reativar a construção de moradia popular por meio da prefeitura. Com isso resolvemos dois problemas - geração de emprego e renda e o déficit habitacional. Investir em turismo como uma matriz econômica, captação de investimentos internacionais através da sustentabilidade, crédito para micro e pequenas empresas e a regularização de autônomos para saírem da irregularidade.

EM TEMPO - A sua candidatura foi anunciada há pouco mais de três semanas. Já existe um nome definido como vice? Como estão as alianças para o pleito?

Orsine Junior - Já temos articulação e conversa. No PMN, nós não fazemos aliança a qualquer preço. Eu acredito que as alianças são salutares e os projetos se juntam quando você tem a mesma ideologia de melhoria para a cidade. Então, nas nossas conversas, ficamos sempre atentos ao que os outros partidos pensam do melhor para Manaus. Não adianta você fazer aliança, pensando somente em tempo de TV e fundo partidário, até porque a eleição acaba, e aí você tem que fazer a gestão da cidade. Caso tenha se unido com quem não tem interesse pelo bem comum, as chances de erro são grandes. Então no PMN, a aliança é por Manaus.

