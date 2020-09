Prefeito de Manaus diz que filho 'Arthuzinho' está bem e nega boatos

Manaus - Em vídeo, divulgado em suas redes sociais, o prefeito de Manaus Arthur Neto (PSDB) negou que o filho esteja em estado grave, como divulgado na internet. De acordo com o prefeito, Arthur Bisneto, que é secretário chefe da casa civil, está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratar um problema no nervo ciático.



A Prefeitura de Manaus informou, por meio de nota, anteriormente, que Bisneto teria apresentado complicações por ser asmático, mas que seu quadro clínico seria estável.

O prefeito esclareceu que "Arthuzinho" está bem, recuperado da Covid-19 e que em breve deve estar retornando a Manaus.

Prefeito de Manaus, Arthur Neto | Foto: Divulgação

Veja a nota do prefeito Arthur Neto publicada em rede



Venho esclarecer e, principalmente, acalmar os amigos e pessoas queridas sobre a saúde do Arthurzinho. Ele está bem e prestes a voltar para Manaus. Já é considerado curado da Covid-19 e segue tratando um problema no nervo ciático. Dedico esse vídeo, em especial, a minha tia Lurdes, matriarca da nossa família e que tanto se preocupa com o bem de todos. Fique tranquila tia e não se abale com tantas notícias ruins que andam espalhando por aí. No fim, o bem sempre triunfará sobre o mal.

Leia mais:

Arthur Bisneto é internado em São Paulo após complicações da Covid-19

Ex-prefeito de Iranduba, Nonato Lopes, morre por Covid-19 aos 71 anos



Prefeitura de Manaus isenta taxas e impostos habitacionais