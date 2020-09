Patriota oficializa 'Raimundo do Camarão' como candidato a vereador

Raimundo do Camarão é candidato a vereador em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Comerciante amazonense, cristão, nascido e criado em terras manauaras desde 5 de julho de 1967, Raimundo da Silva Ferreira Filho - o "Raimundo do Camarão" - foi definido como um dos candidatos a vereador de Manaus pelo partido Patriota.

Filho de vendedor ambulante e prestadora de serviços gerais, Raimundo aprendeu cedo que com união, dedicação e esforço de trabalho, uma família consegue crescer forte para enfrentar as dificuldades da vida.

“Meus pais não tinham muitos estudos, mas sempre nos ensinaram a trilhar no caminho certo. Meu pai acordava todos os dias bem cedo para vender açaí nas ruas de Manaus. Depois passou a vender manga, queijos e depois camarão, que foi o produto que consolidou a nossa família para os clientes. Se hoje eu tenho uma banca de camarão com bastante clientela, foi graças aos ensinamentos que obtive dos meus pais", disse.

De terça a domingo, das 7h15 até as 19h20, Raimundo vende camarão em uma banca localizada na Avenida João Paulo I, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Casado e com dois filhos e uma enteada, o comerciante conta que o apoio de sua família é primordial para manter os negócios.

“Minha esposa me auxilia muito na venda dos camarões. Nessa época que estou fazendo diversas ações pela cidade, tenho conseguido ficar na banca apenas pela parte da manhã. Minha esposa que fica pela parte da tarde me apoiando nas vendas durante minha ausência”, ressaltou Raimundo.

Líder comunitário

Raimundo, que é líder cristão há 20 anos pela Igreja da Assembleia de Deus Tradicional e morador do bairro Alvorada há mais de 40 anos, conta que já realizou diversas ações sociais em vários pontos da cidade de Manaus e até em alguns municípios do interior do Amazonas.

“Durante as ações da igreja, já visitei muitas casas aqui em Manaus e inclusive alguns municípios do interior do Amazonas. Sempre em busca de levar assistência a comunidades carentes unido ao conhecimento bíblico e cristão”, detalhou o líder comunitário.

Promoção à saúde

Vindo de escola pública e família carente, Raimundo conhece muito bem as dificuldades que a população manauara sofre com a falta de amparo do poder público. Caso seja eleito, Raimundo pretende criar projetos que promovam o bem-estar e saúde dos manauaras.

“Um fato que é bastante triste que podemos ver no Alvorada e em vários bairros de Manaus é a carência de tratamento para pessoas diabéticas nas unidades de pronto atendimento. Se uma pessoa diabética acaba se cortando, demora horas para ser atendida por conta das policlínicas não suprirem a demanda dos pacientes. É necessário ampliar as estruturas dessas unidades. Outro exemplo também é na implantação de profissionais que possam desenvolver atividades físicas nas academias ao ar livre. Isso só incentivaria as pessoas a cuidarem de sua saúde”, afirmou o candidato.

Luta por acessibilidade

Raimundo ressalta que, durante sua gestão, lutará pelo aumento de acessibilidade de Pessoas com Deficiências Físicas (PCDs) em Manaus.

“Apesar de existir uma lei que recomenda a contratação de uma porcentagem de pessoas com deficiência nas empresas públicas e privadas, infelizmente a lei não é levada a sério. Pretendo criar um projeto que fiscalize e potencialize as contratações de PCDs em Manaus. É necessário que haja uma maior acessibilidade para todos, inclusive na obtenção de um primeiro emprego”, declarou Raimundo.

Infraestrutura

O candidato a vereador também pretende elaborar projetos que beneficiem os comerciantes na feira da Avenida Eduardo Ribeiro. “Esse é um dos pontos urbanos mais bonitos de Manaus. É preciso que nós possamos incentivar os trabalhadores melhorando e ampliando a estrutura das bancas de cada comerciante”, informou Raimundo.

*Com informações da assessoria

