PSL realiza convenção nesta terça (15), no Quality Hotel Manaus

Partido pode anunciar aliança a uma candidatura majoritárias já definida em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O Partido Social Liberal do Amazonas (PSL-AM) realiza amanhã (terça-feira – 15) sua convenção partidária para apresentação dos 62 candidatos a vereadores de Manaus. O evento acontece às 18h, no Quality Hotel Manaus, no bairro de Adrianópolis (próximo ao Manauara Shopping) e será coordenado pelo presidente estadual do PSL, Deputado Pablo, e pelo presidente do diretório municipal, vereador Diego Afonso.

O local foi preparado para evitar aglomerações e diminuir o risco de contaminação pelo coronavírus, conforme orientou a Justiça Eleitoral. Dessa forma, a entrada de pessoas será controlada para obedecer ao limite de convidados na área do evento.



O PSL aproveitará a convenção para explicar os planos do partido para aumentar a representação na Câmara Municipal de Manaus. O partido também apresentará o grupo de 19 mulheres que vai concorrer ao cargo de vereadora de capital, seguindo a lei eleitoral sobre cotas para mulheres.

Crescimento

Deputado Pablo explica que o PSL é o partido que mais cresceu no Amazonas desde a eleição de 2018, e que esse crescimento será refletido no número de vereadores eleitos no pleito de novembro.



“Somos um partido com candidatos novos e também de pessoas já conhecidas na política do Amazonas”, explicou o deputado. “Queremos dar opções ao eleitor para escolher seus futuros representantes na Câmara de Manaus”, afirmou Pablo.



*Com informações da assessoria