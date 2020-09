Partidos fecham arco de alianças até a última hora das convenções

A candidatura encabeçada pelo ex-governador, David Almeida (Avante) e o candidato a vice-prefeito, Marcos Rotta (DEM), firmaram o compromisso de seguir na disputa pela Prefeitura de Manaus | Foto: Dhyeizo Lemos

Manaus – Com o prazo para as convenções partidárias chegando ao fim, na quarta-feira (16), os pré-candidatos que as deixaram para última hora começam a anunciar o fechamento dos seus arcos de aliança. Enquanto restam poucos para anunciar candidatura, os nomes já confirmados, seguem afinando as últimas alianças para disputar a sucessão do prefeito, Arthur Virgílio Neto (PSDB). Após adesão do Partido Verde, nesta terça-feira (15), a chapa de David Almeida (Avante) e Marcos Rotta (Democratas) foi a primeira a anunciar o fechamento da composição das alianças para o pleito municipal, com o anúncio da adesão do Partido Verde (PV), que é o sexto do grupo

A candidatura encabeçada pelo ex-governador, David Almeida (Avante) e o candidato a vice-prefeito, Marcos Rotta (DEM), firmaram o compromisso de seguir na disputa pela Prefeitura de Manaus. A coligação com o Partido Verde (PV), foi anunciada nesta terça-feira, durante a convenção da sigla em um hotel, localizado no Distrito Industrial. Com o PV, cinco partidos irão compor a aliança da chapa, sendo DEM, PTC, Pros e PMB.

Durante a convenção, Rotta, estava representando David Almeida, que testou positivo para Covid-19 | Foto: Lucas Silva

Durante a convenção, Rotta, estava representando David Almeida, que testou positivo para Covid-19. Ele considerou a aliança com o PV a maior das eleições, pois permitirá que o protagonismo ambiental será retomado em Manaus, por meio de discussões e soluções à capital.



“Com o PV, nos firmamos o maior ato de aliança desta eleição. Unidos e coesos em busca do melhor para a cidade de Manaus. O PV vem para somar com nosso plano de governo na questão ambiental, pois nós precisamos dar a cidade de Manaus algo que ela perdeu nos últimos anos, o protagonismo ambiental. Precisamos trazer para cidade os grande embates e discussões para que o meio ambiente seja contemplado”, destacou.

O presidente municipal do Partido Verde, deputado estadual Roberto Cidade, afirmou estar muito feliz com a aliança, pois a chapa possui diretrizes semelhantes à sigla, que é atuar com experiência e disposição na capital.

“Hoje é um dia muito importante. Pois é a data em que decidimos apoiar uma chapa que se assemelha com nossos candidatos, com pessoas jovens, experientes e que estão dispostas a trabalhar por Manaus. Eu confio no David e no Rotta, pois conheço suas trajetórias e irei me empenhar para que a chapa conquiste a vitória e realize um bom projeto”, garantiu.

| Foto: Lucas Silva

De forma virtual, Almeida participou da ocasião refirmando o compromisso de atuar de forma unida com Rotta e aliados em busca de melhorias para a capital através da experiência das coligações envolvidas na chapa.

“Nós temos as experiências, capacidades e condições que Manaus precisa para uma mudança verdadeira e o Pv vem somar conosco e estaremos juntos percorrendo as ruas da cidade para levar esse compromisso. O que une Marcos Rotta, David, PV e os demais aliados é o amor por Manaus e a entrega que nós temos pela nossa capital”, disse.

Com a última aliança sendo firmada, a chapa somou mais oito sessões diárias no tempo de TV e agora avança para colocar em prática o plano de governo com o início da campanha eleitoral.

Definições

Após passar por dificuldades em receber apoio, o pré-candidato a prefeito, Alberto Nascimento (Republicanos) conseguiu definir seu nome e emplacar sua candidatura para o pleito municipal. A confirmação foi feita durante a convenção da sigla nesta terça-feira (15), realizada em formato drive-in, no espaço Via das Torres, Zona Norte de Manaus.

Durante o anúncio, Alberto Neto anunciou o também o empresário Orsine Jr (PMN) como vice-prefeito da chapa. A aliança entre os partidos já havia sido anunciada nas redes sociais de ambos os pré-candidatos na segunda-feira (14).

Orsine considerou que em uma possível vitória da chapa, Manaus mudará para melhor com o trabalho a se desenvolvido. “Muito obrigado ao capitão Alberto Neto, nosso futuro prefeito de Manaus, pré-candidato a prefeito. Com orgulho e gratidão a gente unifica o nosso projeto, com muita humildade, trazendo muito trabalho e muita esperança para Manaus, porque Manaus vai mudar e mudar para melhor”, contou.

Convenções

Ainda sem anúncios sobre a definição das candidaturas, alguns pré-candidatos devem anunciar seus nomes no último dia das convenções, assim como possíveis alianças para sobreviver a corrida eleitoral.

Entre os nomes que devem ser confirmados nas convenções está o pré-candidato, Alfredo Menezes que também anunciará o nome do vice da chapa que seguem em mistério. O pré-candidato, Amazonino Mendes (Podemos) também possui convenção marcada para o prazo final das definições dos candidatos.

