Nos bastidores, Arthur Neto declara apoio a Alfredo Nascimento

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), confirmou a aliados, na noite desta terça-feira, dia 15, que ele terá O ex-prefeito e ex-deputado federal Alfredo Nascimento (PL) como o seu candidato à sucessão.

Arthur também confirmou que a ex-deputada federal e ex-secretária de Assistência Social e Direitos Humanos na sua gestão, Conceição Sampaio, será a vice da chapa. A confirmação foi feita nos bastidores da entrega de uma frota de 112 novos ônibus para o transporte público da capital.

No limite

Oficialmente, a chapa será confirmada amanhã, quarta-feira, dia 16, prazo limite para a realização das convenções partidárias das eleições 2020. E, apesar de Arthur não confirmar publicamente, as informações dos bastidores é que a chapa será homologada com o apoio do prefeito.

