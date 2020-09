Convenção oficializa candidatura de Ricardo Nicolau e Dr. George Lins

Ricardo Nicolau vai marchar ao lado do médico George Lins | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Os presidentes do Diretórios Municipais do Partido Social Democrático (PSD), deputado estadual Ricardo Nicolau, e do Progressistas (PP), Dr. George Lins, foram oficializados, na noite desta quarta-feira (16), como pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, durante convenção partidária. O evento aconteceu às 19h, no Salão Alfa do Dulcila Festas, localizado na Ponta Negra, na Zona Oeste da cidade.



A convenção contou com a presença de representantes dos demais partidos já confirmados para compor a coligação: o Solidariedade; o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Amazonas. Os nomes de Ricardo Nicolau e Dr. George Lins foram aprovados por unanimidade nas convenções das siglas.

Ricardo Nicolau e Dr. George Lins chegaram a convenção sob aplausos e foram cumprimentados por aliados políticos. Em pronunciamento à imprensa, Nicolau falou da grande alegria de ter a candidatura confirmada pelos partidos da coligação.

"Hoje é um dia de muita alegria. A minha candidatura e de George Lins é a oportunidade de fazer uma Manaus muito melhor. É com essa determinação que entramos nessa eleição junto com um time que quer mudança e quer reconstrução em nossa cidade. Queremos uma vitória do povo da cidade de Manaus. Temos muitos desafios, mas vamos enfrentá-los para fazer Manaus ter uma saúde de qualidade, segurança pública e infraestrutura. Eu e George não vamos descansar enquanto não tivermos uma cidade melhor", destacou Nicolau.

O pré-candidato declarou a intensa vontade de trabalhar pela cidade e o compromisso de transformar Manaus.

Centenas de pessoas assistiram a convenção | Foto: Suyanne Lima





"Esse time entra em campo com muita garra e muita determinação para ganhar a eleição e fazer a diferença. Aqui tem compromisso de verdade, com o futuro e com Manaus. Agradeço a cada um que acredita nesse projeto", declarou.

O médico George Lins enfatizou o desejo de ver os manauaras felizes com excelentes serviços públicos. Ele agradeceu ao apoio dos familiares e aos amigos que caminham juntos à candidatura dele e de Nicolau.

"Quero agradecer ao Ricardo que é uma pessoa simples, acessível. Me ouve e me deixa participar ativamente da construção de um plano de governo. A política para mim é o cumprimento do dever de fazer o bem. Nós precisamos resgatar os valores morais da política para fazer o bem. A partir de hoje eu quero construir a minha história na política. Eu quero dar a minha contribuição na sociedade, sobretudo na saúde por ser médico. Quero ajudar em políticas públicas para a sociedade como um todo”, discursou o pré-candidato a vice-prefeito.

Para o presidente do diretório municipal do Solidariedade, o deputado Bosco Saraiva, Ricardo Nicolau é a melhor opção para a Prefeitura de Manaus em razão da experiência como político e pela valentia em defesa da vida.

Ricardo Nicolau e George Lins concederam entrevista à imprensa | Foto: Suyanne Lima





"De todos que estão aí, foi o deputado Ricardo Nicolau que enfrentou o novo coronavírus e combateu na linha de frente. Por estar lutando lá, ele contraiu a doença, se curou e continuou lutando para salvar vidas. Posteriormente, ele foi em vários municípios e implantou esse trabalho. Eu não tenho a menor dúvida que Ricardo Nicolau e George Lins são a melhor opção para o povo de Manaus", destacou Bosco Saraiva.

A coligação reúne mais de 220 candidatos a vereador das cinco legendas que irão caminhar unidas até o pleito eleitoral de novembro.



Perfil dos candidatos

Ricardo Nicolau

Luís Ricardo Saldanha Nicolau é diretor do grupo Samel, deputado estadual pelo PSD e, desde julho deste ano, é presidente municipal do partido. Tem 45 anos de idade, é natural de Manaus é casado com a advogada Márcia Nicolau, com quem tem duas filhas.

Ingressou na política partidária em 1996 como vereador de Manaus e foi o segundo mais votado. Dois anos depois foi eleito deputado estadual do Amazonas, reelegendo-se nas eleições de 2006, 2010, 2014 e 2018, sempre entre as maiores votações dos pleitos, totalizando cinco mandatos na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

George Lins

George Augusto Monteiro Lins de Albuquerque é manauara, médico urologista, professor universitário, casado e pai de uma filha. Aos 37 anos, acumula mais de uma década de atuação na rede pública de saúde.

Em 2019, George assumiu a vanguarda de cirurgia robótica do Amazonas. Ele possui título de Uro-Oncologista pelo Instituto do Câncer de São Paulo e é especialista em Cirurgia Geral e Urologia pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV/Ufam).