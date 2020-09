Avante confirma Orlando Nascimento como candidato a prefeito de Coari

Durante a convenção, candidato falou da sua paixão pela cidade | Foto: Divulgação

Coari - Na última noite do prazo para as convenções partidárias das eleições municipais, nesta quarta-feira (16), o diretório municipal do Avante de Coari oficializou a candidatura do presidente do partido, Orlando Nascimento, à prefeitura da cidade.

Com a presença do público coariense, respeitando as medidas contra a Covid-19, o evento que aconteceu no Telhado da Maçonaria contou com a presença do ex-prefeito de Coari, Arnaldo Mitouso, o presidente do partido Podemos de Coari, Lázaro Lopes, do advogado Marcos Orlando, além de representantes dos partidos PDT, PSDB e PTC, que fecharam apoio ao candidato Orlando Nascimento.

Durante a convenção, candidato falou da sua paixão pela cidade e de como pode ajudar a torná-la um lugar melhor para se viver.

“Coari está tendo a oportunidade de ser governada por um coariense, que nasceu e cresceu aqui. Ao longo dos anos a política vem se reconstruindo e hoje a nossa chapa do Avante, com os demais partidos do arco de aliança, é a melhor opção para Coari!”, comentou Orlando Nascimento.

*Com informações da assessoria

