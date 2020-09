Com 11 candidatos, eleições devem ser marcadas pela competitividade

A variedade de candidatos é benéfica ao eleitor que poderá fazer uma avaliação ampla dos nomes | Foto: Arte/ Alexandre Sanches

Manaus – A dez dias do início oficial da campanha eleitoral, em 27 de setembro, a disputa pelo “comando” da Prefeitura de Manaus fechou o prazo das convenções partidárias, encerrado na quarta-feira (16), com 11 chapas majoritárias confirmadas, de 22 nomes que se lançaram ao longo do ano. Por se tratar de uma eleição pulverizada, o cenário do pleito municipal deste ano é considerado como mais competitivo se comparado às quatro últimas eleições. A expectativa é que os candidatos comecem, desde antes da campanha oficial, a se alfinetarem em busca de marcar posição na guerra pelos votos.



Agora os pré-candidatos a sucessão do prefeito Arthur Neto (PSDB), tem até o dia 26 de setembro para pedirem os seus registros de candidatura ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). Após às convenções, aguardam a confirmação do registro, as chapas encabeçadas por: David Almeida (Avante), Ricardo Nicolau (PSD), José Ricardo (PT), Alberto Neto (Republicanos), Chico Preto (DC), Alfredo Nascimento (PL), Marcelo Amil (PCdoB), Coronel Menezes (Patriotas), Romero Reis (Novo), Gilberto Vasconcelos (PSTU) e por Amazonino Mendes (Podemos).

Pleito competitivo

Para o cientista político, Jack Serafim o alto número de candidatos na disputa é consequência do fim das coligações para vereadores e deputados e da fragmentação dos grupos políticos na capital amazonense, tornando o pleito o mais competitivo dos últimos anos eleitorais.

“Com as mudanças nas regras eleitorais, a fragmentação de grupos políticos tradicionais e o racha da direita, o cenário não poderia ser outro. Se não houver nenhuma desistência até o registro das candidaturas, 2020 será o pleito com a maior quantidade de candidatos ao Executivo. Em 2016 e 2012 foram 9, 2008 e 2004 foram 6, por exemplo. Era esperado mais candidaturas, mas o pragmatismo derrotou esses ensaios antes”, ressaltou.

Além do alto número de candidaturas, Manaus possui candidatos com vertentes ideológicas variadas e apesar do cenário parecer complexo, a variedade de nomes é benéfica ao eleitor que poderá fazer uma avaliação mais ampla na escolha de seus representantes, como explicou o cientista político, Carlos Santiago.

“O cenário é positivo. E quem ganha é o eleitor que terá inúmeras opções de candidatos para o cargo de vereador e prefeito. Com coligações eleitorais coesas e candidatos que se encaixam dentro das suas opções políticas, o eleitor terá uma noção mais ampla na hora de escolher seus políticos”, considerou.

Debates

Nos debates eleitorais, onde cada candidato tem a oportunidade de apresentar suas propostas em horário especial nos veículos de TV e rádio, a legislação estabelece que as emissoras convidem candidatos que pertençam a partidos com pelo menos cinco deputados federais. Na atual conjuntura, apenas dois partidos não atendem esse requisito, PSTU e o DC, nesse o convite fica a critério da emissora assim como a dinâmica adotada para transmitir de forma igualitária tantos candidatos.

Para Jack, o desafio será para o eleitorado e postulantes que deveram ficar atentos e usar técnicas para conquistar o eleitor de primeira. No entanto, mesmo com tantas candidaturas o especialista garantiu que o eleitor não ficará confuso na escolha.

“Com tantas candidaturas, o eleitor tende a se concentrar naquele que for mais cirúrgico e relevante em sua proposta. Não adianta falar difícil com dados de difícil compreensão, isto obrigará os candidatos a serem menos prolixos e mais eficientes. Nessa eleição não terá a possibilidade de o eleitor ficar confuso, quem não toca o coração e a mente já é descartado de imediato”, disse o cientista político.

Já Santiago destacou que a complexidade dos debates faz parte da democracia do país e deve ser interpretada como uma vantagem para o eleitor, que poderá escolher de forma consciente quem merece seu voto.

“Realmente é um desafio, colocar tantos nomes para se debater, mas é o grande desafio da democracia que pressupõe pluralidade, debates amplos e acima de tudo a vontade do eleitor. O importante é eleitor acreditar eu seu voto pode melhor ainda mais de quem mora na capital”, disse Carlos.

Preparação

Almeida aposta em propostas inovadoras para conquistar o eleitorado | Foto: Divulgação

Com a alta competitividade, os candidatos já começam a se preparar para apresentar seus planos de Governo e sair na frente dos demais nomes. O ex-governador, David Almeida (Avante) compreende que o cenário de candidatos é positivo e espera que através da apresentação das propostas ele e seu candidato a vice-prefeito, Marcos Rotta (DEM) sejam escolhidos pelo eleitor.



“O eleitor pode fazer a melhor escolha, e eu espero que com as ideias e propostas nós possamos solucionar os problemas de Manaus. A coligação Avante tem ideias inovadores e propostas que iram transformar a cidade, dando ao eleitor uma boa possibilidade de escolha e espero que a escolha recaia sobre o Avante”, enfatizou.

Amil busca achar melhorias para Manaus através do contato com a população | Foto: Divulgação

Já Marcelo Amil (PCdoB), considerou que por conhece as áreas mais humildes da cidade e ter convivido com os problemas de Manaus durante sua infância, buscará soluções junto à população. “Enxergo que os projetos estão bem definidos, cabendo ao eleitor escolher um nome dentro do seu campo de afinidade ideológica. Busco aconselhamento permanente com pessoas que vivem e construíram sua vida na capital. Vou buscar as soluções pra Manaus dentro de Manaus, com manauaras”.



O deputado federal, Alberto Neto acredita que o número de candidatos está ligado a busca dos amazonenses por representatividade. “A definição das chapas para o pleito deste ano mostra como hoje o cenário político abre oportunidades para pessoas buscarem representatividade. Vamos fazer um debate limpo, levando ideias e propostas ao povo de Manaus”, acrescentou.

