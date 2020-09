PSC lança Andreson Cavalcante como candidato a prefeito de Autazes

| Foto: Divulgação/assessoria

Autazes- Confirmado os nomes de Andreson Cavalcante e Marcelo Tupinambá (Republicanos) candidatos à reeleição no município de Autazes (a 108 quilômetros de Manaus). A Convenção do Partido Social Cristão (PSC), realizada nesta quarta-feira (16) também homologou a candidatura de 70 vereadores na disputa para a Câmara Municipal de Autazes.

Em discurso emocionado, Andreson Cavalcante, que estava acompanhado da esposa, Divie Pinheiro, e dos dois filhos, falou da responsabilidade de administrar o município e mandou um recado aos demais candidatos que também concorrem ao pleito. "Eles não são meus adversários, no máximo, meus opositores. Meu adversário é o desemprego que nós ainda precisamos vencer, é a fome, que não podemos aceitar, adversário é aquela cidade destruída que recebi em janeiro de 2017, incluindo o município inadimplente", lembrou o candidato.

A presença de autoridades federal e estadual, ex-adversários, ex-prefeito, somado a um público representativo e as alianças com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Avante, Patriota e Republicanos, que formam a maior aliança política no município, confirmam o favoritismo da chapa na disputa eleitoral.

O deputado estadual Adjuto Afonso (PDT), que acompanhou de perto a gestão de Cavalcante e Tupinambá, destacou a administração atual, que investiu de forma significativa no setor primário, infraestrutura da sede e ramais da zona rural, educação e, principalmente, na saúde. "Todo mundo sabe o tanto que Autazes cresceu. Estive aqui com o governador Wilson Lima (PSC) e com Andreson inaugurando UBSs, ramais, ele investiu maciçamente em áreas prioritárias e esse trabalho tem que continuar", disse o deputado.

Sabá Reis, ex-deputado estadual e ex-adversário político de Andreson, esteve no evento e confirmou o seu apoio à chapa. "Há quatro anos eu estava disputando votos com o Andreson, no final, ele e o Marcelo foram vencedores. A minha presença aqui, que fui adversário político deles, mas nunca fui de Autazes, é um gesto de reconhecimento, por tudo que esse cara batalhou pra fazer. Quando é para o bem de Autazes o Andreson não tem adversário político", disse Reis.

Dentre os destaques da gestão, estão as reformas de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Escolas do município, ambas na sede e na zona rural. Autazes também recebeu asfalto com 70% do serviço finalizado, tendo em vista que os moradores, até 2018, padeciam com a poeira por conta do barro e da lama, principalmente no período da estiagem. Ainda, na área da saúde, Cavalcante lançou o Programa Médico Especialista, que viabiliza atendimento específico, ampliando e intensificando o setor de saúde no município.

Estiveram presentes, ainda, o deputado federal Silas Câmara (Republicanos), os deputados estaduais, além de Adjuto Afonso, Joana Darc (PL), João Luis (Republicanos) e Fausto Júnior (PRTB). O ex-prefeito de Autazes Wanderlan Sampaio também participou do evento e declarou apoio.

O evento aconteceu na área externa da Escola Estadual Maria Emilia Mestrinho de Medeiros Raposo (GM3). Todas as medidas de proteção foram tomadas pela coordenação do evento, respeitando o protocolo de segurança por conta da pandemia Covid 19. Houve distribuição de máscaras, álcool em gel, medição de temperatura e, constantemente, era lembrado ao público a necessidade de seguir esse protocolo.

