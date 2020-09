Presidente da Aleam agradece recebimento de ventiladores pulmonares

Josué aponta o compromisso do governo com o Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) agradeceu neste domingo (20), o presidente da República, Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, pela entrega de 222 ventiladores pulmonares para atender pacientes com Covid-19 no Estado do Amazonas.

Segundo Josué, isso demonstra o compromisso e a preocupação do Governo Federal com o povo amazonense.

Dados do MS revelam que 11.106 ventiladores pulmonares já foram entregues em todos os Estados brasileiros, além de distribuir 276 milhões de unidades de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), entre álcool, aventais, luvas, máscaras cirúrgicas, sapatilha, touca, óculos, protetores faciais, dentre outros materiais, para os profissionais de saúde do Brasil.

