De 11 candidatos em Manaus, oito já oficializaram candidaturas no TRE

Candidatos têm prazo até o dia 26 de setembro para registrarem suas candidaturas e continuarem na disputa eleitoral | Foto: Divulgação

Manaus – Após 11 nomes serem confirmados como candidatos à Prefeitura de Manaus nas convenções partidárias, apenas oito prefeituráveis solicitaram o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TRE) na abertura do prazo na segunda-feira (21). De acordo com a legislação, os candidatos tem prazo até o dia 26 de setembro para registrarem suas candidaturas e continuarem na disputa eleitoral.



O registro de candidaturas é a ação obrigatória para partidos e coligações solicitarem o devido registro à Justiça Eleitoral para concorrer aos cargos eletivos.

A partir do registro é que os candidatos apresentam seus planos de governo e estariam aptos para iniciar a campanha eleitoral e conquistar sua posição nas eleições. O registro da candidatura acontece logo após as convenções partidárias e apesar dos partidos serem autorizados a registar vários nomes, cada candidato está autorizado a concorrer apenas a um cargo no pleito.

Em Manaus, dos 22 nomes que se lançaram ao longo do ano, 11 candidatos foram confirmados pelas siglas amazonenses e até o momento oito já registraram o pedido de candidaturas no TRE logo no primeiro dia do prazo, são eles: Alberto Neto (Republicanos), Chico Preto (DC), Gilberto Vasconcelos (PSTU), Ricardo Nicolau (PSD), Romero Reis (Novo), Marcelo Amil (PCdoB), José Ricardo (PT) e Coronel Menezes (Patriota).

No decorrer da semana, devem realizar a confirmação do registro, as chapas encabeçadas por: David Almeida (Avante), Alfredo Nascimento (PL) e Amazonino Mendes (Podemos).

Propostas

Apesar de oito candidatos realizarem o pedido, apenas seis candidaturas foram homologadas no TRE e apresentaram seus planos de governo.

Ricardo Nicolau



Com a coligação “PARA VOLTAR A ACREDITAR”, o candidato Ricardo Nicolau foi um dos dois nomes que apresentaram propostas direcionadas para os igarapés de Manaus.

Em seu plano de governo, Nicolau apresentou a proposta de construir uma sólida política municipal de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, bem como tornar Manaus uma cidade modelo de recuperação igarapés, áreas verdes e arborização urbana. “Educar e conscientizar a população da importância de preservar o meio ambiente e cuidar da cidade, considerando o papel do cidadão no legado a ser deixado”, disse o deputado em seu plano de governo.

No campo educacional, Ricardo Nicolau sugeriu rever o Plano Municipal de Educação, além dos cargos e carreiras e remuneração dos profissionais do ensino. O candidato também comentou em construir creches e reavaliar o plano pedagógico e afirmou no documento que busca traduzir o anseio de uma gestão comprometida com as necessidades e desejos da população manauara.

Romero Reis

Romero Reis também apresentou propostas voltadas aos igarapés e propôs soluções para que Manaus se torne uma cidade “Chics”, emplacando conforme o empresário um ambiente de uma cidade digital, mais humana, criativa e sustentável.

Os demais candidatos que tiveram o registro e propostas homologadas pelo TRE, apresentaram propostas voltadas para solução de problemas nos setores da educação, infraestrutura, saúde, emprego e renda e turismo.

Marcelo Amil

Já o candidato Marcelo Amil (PCdoB) afirmou que oficializou sua candidatura e que por meio das propostas busca priorizar o aspecto humano. Investindo em uma cidade que ofereça oportunidades a todos e busque soluções pelos olhos de quem vive o problema no dia a dia.

“O que faremos nessa nova fase é deixar nossos objetivos cada vez mais claros porque podemos melhorar essa cidade e a vida das pessoas. É necessário pensar com inteligência e resolver os problemas”, destacou.

Ainda sem registo

Dentro os nomes que ainda não solicitaram seus registros, está o ex-governador David Almeida que afirmou que sua candidatura deve ser registrada até quarta-feira (23) no TRE, junto ao envio do plano de governo já finalizado. Segundo o candidato, as propostas estão voltadas para mudança integral dos problemas de Manaus.

“Nós teremos as propostas mais abrangentes e factíveis para a capital. Trabalhos em propostas técnicas, diferenciadas e acima de tudo com planejamento. Queremos levar para o poder público, as ações de governança da iniciativa privada com gestão, eficiência, metas e resultados. Planos para transformar Manaus”, disse.

Alfredo Nascimento

Já o candidato Alfredo Nascimento (PL) afirmou que irá oficializar a candidatura por meio do registro dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, mas destacou que ainda trabalha na elaboração no plano de governo. “Pretendemos entregar ainda esta semana, pois a campanha começa dia 27 de setembro. Nesse momento, estamos trabalhando na elaboração das propostas do plano de governo”, contou.

