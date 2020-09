Médico George Lins concorre como vice-prefeito de Ricardo Nicolau (PP)

George Lins tem 37 anos e atua há 12 na medicina | Foto: Reprodução

Manaus- “A política é uma ferramenta extraordinária e capaz de transformar a vida das pessoas, quando exercida positivamente. Cuidar do outro é se preocupar com a qualidade de vida do cidadão e isso vai além dos atendimentos proporcionados pelo sistema de saúde”, ressaltou o presidente municipal do Partido Progressistas (PP), o médico urologista George Lins.

Candidato a vice-prefeito na chapa “Pra Voltar a Acreditar”, encabeçada pelo deputado estadual Ricardo Nicolau, do Partido Social Democrático (PSD), George quer escrever sua trajetória na política partidária do Amazonas, a partir desta eleição municipal, pautada por uma mudança efetiva para a vida da população e para Manaus.

“Eu quero construir a história do Dr. George Lins na política. Eu tenho identidade, tenho ideias e quero dar a minha contribuição para a sociedade, ajudar as pessoas, sobretudo na saúde, por ser médico, mas também quero contribuir na administração do Ricardo (Nicolau) para ajudá-lo com a criação de políticas públicas voltadas para a mulher, para o jovem, para o idoso, para a sociedade como um todo”, disse George Lins.

Aos 37 anos de idade, Lins, que atua há 12 anos na medicina, carrega um sobrenome que tem história na política local: é filho do deputado estadual Belarmino Lins e sobrinho do federal, Átila Lins, ambos do PP. Essa herança aumenta sua convicção para cuidar da qualidade de vida dos manauaras, buscando as melhores inspirações, entre elas a célebre frase "A política não é para mim senão o duro cumprimento do dever”, do então imperador do Brasil, Dom Pedro II.

Com uma vida cercada por grandes aprendizados sobre a vida pública, George tem ainda como fonte de motivação para seguir nessa política o apoio dos cinco irmãos: Lívia, Alfredo, Marcos, Vitor e Belarmino Junior, e da esposa Luciana Teixeira e sua pequena Alice.

Propostas



Como médico, a saúde pública é uma prioridade para George Lins. Ele acredita que esse é um dos principais investimentos de uma gestão, porque dela sai a base para o bem-estar psicossocial dos cidadãos. Segundo ele, esse cuidado deve englobar desde a alimentação que uma criança tem na escola, até à qualidade do transporte público, porque isso também influencia na saúde emocional e física.

A inserção de mulheres e jovens no mercado de trabalho, atenção à acessibilidade de pessoas com deficiência na mobilidade urbana e planejar investimento nos esportes serão algumas das prioridades na sua futura administração. “Precisamos compreender que a mulher quer ter seu lugar ao sol, que ela precisa ser inserida no mercado de trabalho em condições iguais às dos homens e ter os mesmos direitos. Já a prática de esportes ajuda na prevenção da hipertensão e diabetes, auxilia na inclusão do jovem na sociedade e o tira da criminalidade dando novas oportunidades e ocupando seu tempo de forma saudável”, lembrou o médico.

O candidato reforça que uma das metas de uma eventual gestão de Ricardo Nicolau é fazer com que os cidadãos manauara fiquem satisfeitos com o serviço público. Ele afirma que sua função vai ser ajudar o futuro prefeito na criação de políticas públicas que elevem a qualidade de vida da população. “Eu vou lutar para que lado a lado, junto com Ricardo Nicolau, a gente possa chegar à Prefeitura de Manaus, construir a nossa história e fazer o bem à nossa população, trazendo a nossa querida Manaus para o caminho certo”, afirmou.

Formação e experiência profissional



Graduado em medicina pela Universidade Nilton Lins, em 2007, George Lins fez residência médica em Cirurgia Geral e Urologia pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas. Em 2019, assumiu a vanguarda da cirurgia robótica no Amazonas ao se tornar o primeiro cirurgião urologista do Estado a obter a Certificação em Cirurgia Robótica da empresa norte-americana Intuitive Surgical.

Lins ainda possui o título de Uro-Oncologista pelo Instituto do Câncer de São Paulo (Icesp), onde realizou treinamentos em cirurgia robótica e laparoscópica. Também é membro da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), da European Association of Urology (EAU) e da American Urological Association (AUA).

Na Faculdade de Medicina do Centro Universitário Fametro leciona a disciplina Habilidades Cirúrgicas, e faz parte do quadro efetivo da Fundação Centro de Oncologia do Estado (FCecon), onde já chefiou o Serviço de Urologia.

