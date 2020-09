TRE-AM aceita medidas contra fake news propostas por David Almeida

Alvo de fake news, David Almeida busca colaborar para uma eleição limpa em 2020 | Foto: Divulgação

Manaus – A sugestão de elaborar um acordo pela manutenção de um ambiente eleitoral imune à disseminação de notícias falsas (fake news), proposta pelo partido Avante e apresentada pelo presidente estadual da legenda, pré-candidato a prefeito de Manaus David Almeida (Avante), foi aceita no pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), nesta quinta-feira (24). A sigla propôs um Termo de Compromisso dos Partidos Políticos por uma eleição limpa.



“A Corte eleitoral acatou a representação do Avante, de um compromisso partidário contra as fake news. Não queremos que a população seja enganada. Não queremos que o eleitor que vai escolher o próximo prefeito seja enganado novamente como aconteceu de forma criminosa nas eleições de 2018”, disse David Almeida, através das redes sociais.

Desde que foi chamado para assumir o posto de governador do Amazonas, em 2017, David Almeida vem sendo vítima de uma artilharia pesada de fake news disparadas pelos adversários políticos. Para combater as notícias falsas que já influenciaram negativamente no resultado das eleições gerais de 2018, o então candidato ao governo do Estado chegou a acionar a Polícia Federal e o Ministério Público Eleitoral.

Há dois anos, os ataques com fake news foram disparados de forma coordenada por grupos de fora do Estado, segundo David. Eles distribuíam os conteúdos falsos em portais e blogs, e também nas redes sociais e grupos de WhatsApp locais.

“A internet está cheia de gente criminosa. Pessoas pagas por grupos com interesse de tentar manchar a vida das pessoas de bem. Eu fui vítima de uma avalanche de notícias mentirosas, em 2018. Hoje não respondo a nenhuma representação na Justiça. O Ministério Público arquivou todas as denúncias contra mim. Era tudo mentira”, afirmou David Almeida.

Termo de compromisso

Hoje, a proposta de acordo com todos os partidos leva em consideração o Regimento Interno da Justiça Eleitoral do Amazonas, que estabelece, entre outras atribuições, a competência para zelar pela perfeita execução das normas eleitorais. Do mesmo modo, o fato que, em democracias ocidentais consolidadas, já se verificou a manipulação de notícias, combinada com o impulsionamento por robôs e perfis automatizados.

A proposta, encaminhada ao presidente da Corte Eleitoral, desembargador Aristoteles Thury diz ainda que "é imperiosa realização de eleições íntegras, em consonância com as exigências democráticas da Constituição da República, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Convenção Americana de Direitos Humanos, na Carta Democrática da Organização dos Estados Americanos, bem como no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos".

“É mais do que necessário se evitar a possibilidade de replicação de práticas criminosas, como são as fake news, que já mostraram mundo afora os prejuízos que elas causam às cidades, aos estados e aos países. Em período eleitoral, essa prática é, talvez, o pior crime contra as democracias. Elas distorcem a liberdade do voto do eleitorado e a formação de escolhas conscientes por parte dos cidadãos”, disse David Almeida.

Para Almeida é mais do que necessário que os partidos políticos se comprometam com a realização de eleições limpas e que ajudem a Justiça Eleitoral no combate ao crime de notícias falsas.

“Devemos nos unir contra qualquer prática ou expediente referente à utilização de conteúdo falso nas eleições deste ano. A partir do compromisso dos partidos junto à Justiça Eleitoral, Manaus e o Amazonas podem servir de modelo para o país, assinando o termo de compromisso contra a disseminação de fake news nas Eleições 2020”, avaliou David.

