Marcelo Amil é o único candidato a propor o VLT para Manaus

Proposta de Marcelo Amil (PCdoB) para a mobilidade urbana de Manaus foi destacada por especialistas do segmento neste fim de semana. Dos 11 planos de governo apresentados pelos candidatos a prefeito de Manaus, apenas o advogado propôs implantar o Veículo Leve Sobre Trilho (VLT).

Para desafogar o tráfego, Marcelo Amil propõe a construção da linha 1 do VLT. Os moradores do Conjunto Viver Melhor, na zona norte, poderão ir até o bairro Coroado, na zona leste, no modelo de transporte que será construído ao longo da Avenida das Flores/Torres.

“Atualmente, nosso transporte público é uma vergonha e nós vamos trabalhar para mudar essa realidade, mas também temos outras alternativas para a população. O VLT vai ser um deles. As zonas Norte e Leste de Manaus são as que demandam mais linhas e possuem o maior número de passageiros. Por isso, vamos fazer a primeira linha do VLT para atender essa necessidade. Posteriormente, vamos fazer as demais linhas para interligar Manaus de ponta a ponta”.

O professor do departamento de Geografia da Ufam e doutor em Engenharia de Transporte pela UFRJ, Geraldo Souza, falou sobre a melhor proposta de transporte para Manaus em entrevista a um portal de notícias local. Segundo ele, o VLT seria ideal para Manaus já que é duradouro, não polui e é mais leve, apesar do custo inicial ser superior às outras alternativas. Assim como o especialista, Marcelo sabe da importância de renovar e modernizar a frota de ônibus, além de investir na infraestrutura da cidade, mas salienta que é necessário sair da bolha, pensando em propostas com efeito positivo aos problemas de mobilidade urbana.

“A fala do professor confirma que já aplicamos aquilo que propomos, ou seja, a mudança de paradigma e o prestígio ao conhecimento acadêmico local. A proposta do VLT é a mais adequada e a que vai trazer os melhores resultados para Manaus que sonhamos construir. Não podemos mais continuar presos ao imediatismo, que não dá resultados necessários para a cidade. Há décadas prometem um transporte melhor. Nós estamos propondo um transporte possível e necessário. Enquanto todos pensam na eleição, nós pensamos em Manaus”, disse Amil.

No último dia 14 de setembro, o candidato a prefeito do PCdoB teve uma reunião com o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Marcelo Borborema. A equipe de campanha discutiu ideias para melhorar a infraestrutura de Manaus. As ideias compõem o programa de governo.

