Menezes diz que apoio de Bolsonaro chegará na hora certa

Manaus - O candidato à Prefeitura de Manaus pelo Patriota, Coronel Menezes, em entrevista na manhã desta segunda-feira, 28, ao radialista Ronaldo Tirandentes, ao ser questionado sobre a declaração do presidente Bolsonaro na semana passada de que apoiará candidatos em três cidades do país, citando Manaus como uma delas, disse que já sabia que Bolsonaro falaria isso. “Eu tenho conversado sempre com o presidente e ele me informou que iria exatamente tomar esse procedimento na live de quinta-feira. Então, a gente não tem dúvida da amizade e do apoio do presidente, o resto é mimimi”, assegurou o candidato.

Menezes disse ainda que se não tivesse certeza do apoio do presidente, não teria entrado nas eleições. “Eu também não tenho dúvida que dentro de alguns dias ele vai dar outros posicionamentos direcionados. Isso tudo depende da agenda do presidente, tem uma série de fatores que estamos construindo”, relatou.

Sobre a veiculação da pesquisa feita pela DMP, divulgada pela Rede Tiradentes, onde aparece em sétimo na preferência do eleitorado, com 4% das intenções de voto, Menezes disse que seguirá o trabalho. “Em meses anteriores, o eleitorado não sabia quem eu era e estar na posição atual da pesquisa diante de candidatos tradicionais é algo positivo. Até 80 dias atrás ninguém sabia quem era coronel Menezes, então nós saímos do zero pra ‘4 e alguma coisa. Comparado com políticos tradicionais do Estado que estão ai a mais de cinco, dez anos militando, eu acho que já é uma grande vitória", disse.

