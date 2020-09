Alfredo Nascimento diz que não esconde suas alianças para candidatura

O prefeito Arthur Neto explicou o motivo de sua escolha pelo nome de Alfredo Nascimento. | Foto: Divulgação

Manaus - “Não escondo minhas alianças”, disse Alfredo Nascimento em um encontro com grupos de mulheres, realizado neste final de semana, no bairro São Francisco, zona Sul. A afirmação se refere ao apoio de sua candidatura majoritária, com Conceição Sampaio candidata à vice, apoiado pelo atual prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que também esteve presente na reunião.

Segundo Nascimento, acordos estão sendo feitos sem o conhecimento do público. “Tem gente misteriosa por trás de candidatos que não revelam seus apadrinhamentos. Aqui está tudo claro pois Arthur decidiu me apoiar e eu recebi seu apoio. Tenho certeza de que estou preparado para assumir o controle do município, prosseguir com bons projetos e trazer ideias novas para a cidade”, pontuou o candidato.

Alfredo anunciou sua candidatura ao pleito de 2020 no último dia 16, tornando pública a coligação entre Partido Liberal (PL) e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), intitulada “Trabalho Bom Merece Continuar”.

De acordo com Alfredo, mesmo sendo procurado por outras siglas, o candidato resolveu seguir união apenas com a atual gestão, de Arthur Neto, para que não houvesse setorização da máquina municipal caso seja eleito. | Foto: Divulgação

De acordo com Alfredo, mesmo sendo procurado por outras siglas, o candidato resolveu seguir união apenas com a atual gestão, de Arthur Neto, para que não houvesse setorização da máquina municipal caso seja eleito.

O prefeito Arthur Neto explicou o motivo de sua escolha pelo nome de Alfredo Nascimento.“Dizem que tem um político, detentor de mandato, apoiando três candidatos para ver se acerta um, mas acredito que cachorro que tem muitos donos, morre de fome. Escolhi publicamente Alfredo porque sei de sua capacidade e experiência, levando em consideração sua ótima atuação enquanto prefeito de 1997 a 2004”, evidenciou.

Continuidade

Com as finanças da cidade em situação positiva, diz Alfredo, será possível dar seguimento a projetos." Vamos trazer de volta iniciativas como o Médico da Família, Mãe Social e várias outras implantadas na sua gestão", finalizou.