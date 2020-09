Coronel Menezes propõe criação de escolas municipais cívico-militares

Menezes afirmou que a criação das escolas será importante para a educação | Foto: Divulgação





Manaus - Caso seja eleito Prefeito de Manaus, o candidato Coronel Menezes (Patriota) contemplou em seu Plano de Governo a criação de quatro escolas cívico-militares municipais com o mesmo padrão de ensino do Exército Brasileiro. O anúncio foi feito, na tarde desta terça-feira (29), pelo candidato em entrevista ao portal BNC.



Na ocasião, Menezes parabenizou o trabalho desenvolvido pela secretária da Semed, Kátia Schweickardt, e destacou que será priorizado a qualidade de ensino no município e a valorização dos professores em sua gestão. Segundo o coronel Menezes, ele não tem o hábito de criticar o que está certo.

"Queremos criar quatro escolas cívico-militares no âmbito do município porque sabemos a importância deste modelo de educação. Vamos valorizar os profissionais da educação, concedendo os reajustes da categoria acima da inflação, fazer parcerias público-privada para melhorar a infraestrutura das escolas e ampliar o número de vagas para a educação infantil", comentou Menezes.

Ao ser questionado sobre sua atuação enquanto superintendente da Suframa, Menezes fez um balanço de sua gestão que em 16 meses haviam mais de 92 mil empregos na indústria, com recorde de faturamento na ordem de R$105 bilhões, além 15 mil empregos no agronegócio e 375 mil no comércio. "A sociedade está buscando uma pessoa preparada, que tenha experiência de gestão, interlocução com o governo federal e tenha independência e nós temos", disse.

Durante a entrevista, coronel destacou, ainda, projetos para mobilidade urbana, que envolve transporte coletivo, infraestrutura, trânsito e construção de ciclovias. Assim como o relacionamento de amizade com o presidente Jair Bolsonaro.

