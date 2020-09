Bolsonaro aumenta pena para maus-tratos a cães e gatos

Antes da mudança, a pena era detenção de três meses a um ano | Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou, sem vetos, a lei que aumenta a pena para pessoas que maltratarem cães e gatos. A nova proposta foi assinada nesta terça-feira (29). A alteração será feita na Lei de Crimes Ambientais.

A cerimônia, no Palácio do Planalto, teve participação do cão Sansão, vítima de agressão em Minas Gerais, entre outros animais.

A partir de agora, a pena é de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda. O texto segue para publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Antes da mudança, a pena era detenção de três meses a um ano, além de punição sem perda da guarda.

