Nicolau propõe programa ‘Faz Manaus’ para geração de emprego e renda

Para Nicolau, o objetivo do programa é aumentar a produção local da capital | Foto: Marcelo Cadilhe

Manaus – Com propostas voltadas para à geração de emprego e renda, o candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’ Ricardo Nicolau (PSD) apresentou o Programa ‘Faz Manaus’, durante entrevista a uma emissora de TV, na manhã desta quarta-feira (30). O programa faz parte do planejamento do candidato para o cenário pós-pandemia em Manaus, Nicolau pretende trabalhar alterativas para recuperar a economia da cidade.



“A pandemia trouxe problema de saúde pública, problema social e um grave problema econômico”, alertou. “O objetivo do Programa Faz Manaus é produzir aqui o que consumimos. Produzir o fardamento escolar em Manaus, por exemplo, dando padrão industrial para as costureiras produzirem. É ajudar o cidadão, na área rural, a produzir uma polpa de fruta e vender para a própria prefeitura”, explicou Ricardo Nicolau.

Entre as ações prioritárias do Programa ‘Faz Manaus’ está a criação do Distrito da Economia Popular de Manaus. Gestor experiente, tanto no setor público quanto no privado, o candidato a prefeito estudou bastante os problemas de Manaus e ouviu tanto especialistas quanto a população para a elaboração dos projetos.

Para Ricardo Nicolau, Manaus precisa diminuir importações e a dependência econômica do modelo Zona Franca. “Vamos fortalecer e aquecer a economia em distintos setores, por meio de apoio à Economia Criativa, e criação efetiva de um Polo Digital e de Inovação. É claro que precisamos dar incentivos a inovação das indústrias do Polo Industrial de Manaus, mas vamos também priorizar compras institucionais de micro e pequenos empreendedores”, afirmou.

“Ao mesmo tempo que a gente incentiva a abertura de novos postos de trabalhos formais, vamos desburocratizar a formalização de novos negócios. Temos que facilitar a vida dos empreendedores, empregadores e empregados, além de gerar novas oportunidades no mercado formal”, finalizou Ricardo Nicolau.

A Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’ tem como candidato a vice-prefeito o médico oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP) e reúne cinco partidos (PSD, Progressistas, Solidariedade, PSB e PDT). O grupo possui um total de 226 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

*Com informações da assessoria

