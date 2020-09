David promete mais de 7 mil vagas em creches nos bairros de Manaus

Segundo David, o problema da falta de creches vai começar a ser resolvido caso seja eleito | Foto: Divulgação

Manaus – Com o objetivo de priorizar as áreas da saúde, mobilidade urbana, segurança e a educação básica em Manaus, o candidato a prefeito de Manaus pela coligação Avante Manaus David Almeida (Avante) afirmou na manhã desta quarta-feira (30), que vai trabalhar pela abertura de, aproximadamente, 7 mil vagas em creches nos bairros da cidade. A meta foi divulgada durante entrevista a um portal de notícias da capital, na série Eleições 2020. Com a ação, segundo ele, serão criadas novas oportunidades de empregos nos pequenos negócios da educação.

De acordo com David, o “eterno problema” da falta de creches, enfrentado por milhares de pais e mães que não têm onde deixar seus filhos quando saem para o trabalho, vai começar a ser resolvido a partir da celebração de convênios e parcerias com as igrejas católicas, evangélicas, entidades filantrópicas e pequenas empresas.

David explicou que esses contratos de serviços com as pequenas escolas particulares e projetos educacionais das igrejas católicas e evangélicas serão fechados a partir dos recursos do novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que, segundo ele, agora pode remunerar a pré-escola e a creche.

“Manaus tem hoje 24 creches com, aproximadamente, 5.200 crianças matriculadas, com o custo de R$ 3.900 ao ano. Com a nossa proposta, vamos mais que dobrar o número de vagas, ampliando para algo em torno de 12 mil vagas. Em um ano, vamos ofertar mais vagas do que ex-prefeitos em mandatos inteiros”,

A estratégia de comprar as vagas dos pequenos negócios da educação e das igrejas, segundo David, vai permitir à Prefeitura de Manaus atender à demanda da população com um terço do que é gasto hoje no investimento de estruturas e na manutenção. “Não vamos construir, nós vamos comprar vagas em creches das igrejas católicas e evangélicas, das entidades filantrópicas e das pequenas creches dos bairros, com um terço do que é gasto hoje, e ainda vou gerar emprego e renda”, afirmou.

David lembrou, ainda, que alguns candidatos já chegaram a prometer a construção de mil creches para atender às necessidades das mães de Manaus, mas não honraram com a palavra empenhada, e ainda hoje o problema não foi resolvido. “Nós não vamos fazer nenhum milagre nessa área, mas, apenas otimizar a aplicação dos recursos disponíveis”, afirmou.

O candidato a prefeito de Manaus pela coligação Avante Manaus ressaltou, ainda, que a solução do problema da oferta de creches passa pela realização de convênios com instituições respeitadas e empresas sérias e lembrou que a construção de prédios para abrigar creches representa um custo elevado e demanda maior tempo.

“Além de otimizarmos os recursos, celebrando convênios, nós também vamos estimular a geração de novos empregos nos bairros das cidades, porque as pequenas empresas que se dispuserem a prestar serviços na área vão precisar de mão de obra”, destacou. Ele assegurou que vai ser possível mais que dobrar o número de vagas disponíveis nas creches, gastando muito menos do que é gasto pela atual administração de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Saúde, educação e mobilidade urbana são prioridades, diz David Almeida