Sem acordo, sessão de análise de vetos é cancelada no Congresso

Brasil - Por falta de acordo sobre alguns vetos, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), cancelou a sessão do Congresso Nacional marcada para esta quarta-feira (30). Entre os itens na pauta da sessão remota deliberativa estava o VET 26/2020. Com o cancelamento da sessão, uma derrota do governo foi evitada. A expectativa era de que os parlamentares derrubariam o veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à desoneração da folha de empresas, que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até dezembro de 2021.

"Diante da inexistência de entendimento suficiente por parte das lideranças do Congresso Nacional sobre matérias a serem deliberadas na sessão do Congresso convocada; em face da necessidade de que a apreciação de vetos presidenciais, especialmente no sistema remoto, se dê com um mínimo de entendimento sobre os vetos a serem deliberados [...] a presidência decide cancelar as sessões deliberativas convocadas para esta quarta-feira", diz a nota divulgada por Davi.

A primeira parte da sessão do Congresso, para deputados, estava agendada para as 10h, mas não obteve quórum suficiente. O veto à desoneração começaria a ser votado pela Câmara e seguiria para votação no Senado à tarde caso os deputados decidissem por derrubá-lo. São necessários 257 votos na Câmara e 41 no Senado para que um veto seja derrubado. Ambas as reuniões foram canceladas.

Em agosto, parlamentares fizeram duas sessões focadas na apreciação de vetos, frutos de acordo que previu uma terceira sessão em setembro.

*Com informações da Agência Senado

