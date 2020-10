Primeiro debate de candidatos em Manaus acontece nesta quarta

o debate terá cinco blocos com os candidatos podendo discutir e apresentar propostas para os principais problemas da cidade. | Foto: Divulgação

MANAUS - A emissora Band Amazonas realiza nesta quinta-feira (1º) o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus, às 21h30 (ao vivo). Os candidatos aptos a participar do debate na TV amazonense, por ordem alfabética, são: Alfredo Nascimento (PL), Amazonino Mendes (Podemos), Capitão Alberto Neto (Republicanos), Coronel Menezes (Patriota), David Almeida (Avante), José Ricardo (PT), Marcelo Amil (PCdoB), Romero Reis (Novo) e Ricardo Nicolau (PSD).

De acordo com a assessoria da emissora, a apresentação do debate será realizada pelo jornalista Neto Cavalcante, que há oito anos integra o Grupo Bandeirantes de Comunicação.

O Diretor-Geral da emissora, Diego Trajano, reforça a importância do primeiro encontro entre os candidatos na Band. ”O primeiro debate dá o tom da campanha e, além disso, oferece ao eleitor a primeira oportunidade de fazer comparações já que até aquele momento ainda não tinha visto os candidatos frente a frente”, avalia Trajano.).

Blocos

Ainda de acordo com a emissora, o debate terá cinco blocos com os candidatos podendo discutir e apresentar propostas para os principais problemas da cidade. O primeiro e último blocos serão usados para apresentação dos candidatos e considerações finais. Cada candidato terá dois minutos (cronometrados) no segundo, terceiro e quarto blocos para um duelo com o oponente.

"O cronômetro vai ser disparado pelos próprios candidatos por meio de dispositivo instalado no púlpito. Nesse tempo, eles podem falar de temas variados, fazer perguntas e responder questionamentos obedecendo as regras de não ofender a honra do debatente. O objetivo é dar maior dinamismo ao debate e deixar os candidatos mais à vontade, no controle total do próprio tempo", explica Trajano.

Direito de resposta:

Em caso de ofensa moral e/ou pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta. O mediador submeterá a avaliação do pedido ao comitê formado por advogados indicados pela OAB-Amazonas.

Na hipótese de deferimento do pedido de resposta, será concedido tempo mínimo de um minuto ou tempo equivalente à possível agressão.

Primeiro debate

O primeiro debate da corrida eleitoral Manauara será transmitido na TV aberta pelo canal 13.1 ou pela Net no canal 518 para Manaus e 22 municípios do Amazonas com transmissão simultânea nos canais digitais da emissora no Facebook e no YouTube (Band Amazonas).

O público também poderá acompanhar os bastidores do evento nos perfis da Band Amazonas no Twitter, Instagram e Facebook (@bandamazonas.

