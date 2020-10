David Almeida destaca trajetória 'ficha limpa' na vida pública

Almeida destacou que as fake news disparadas contra ele tem como objetivo manchar sua imagem | Foto: Divulgação

Manaus - Após ataques sofridos deste o inicio da pré-campanha, o candidato a prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), considerou ser um dos poucos prefeituráveis ao comando do Executivo municipal como “Ficha Limpa” nessas eleições. Um dos argumentos apontados por Almeida nesta quinta-feira (1) é não ter nenhuma pendência junto à Justiça Eleitoral em sua vida pública, bem como com a Corte de Contas. Para o candidato, sua conduta sempre foi pautada pelo princípio da moralidade administrativa.



Às vésperas da campanha, muitos adversários tentam manchar a sua história, produzindo fake news, com objetivo claro de prejudicar a sua imagem como, por exemplo, acusações de suposto contrato milionário, com Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed), para realização de cirurgias no Hospital Delphina Aziz, quando esteve governador do Amazonas. Tais acusações foram consideradas improcedentes pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

"Sou ficha limpa e o meu histórico político mostra isso. Tenho todas as contas aprovadas e tudo que chegou à Justiça Eleitoral já foi julgado. O grande desafio de hoje é vencer as fake news", disse David.

Outra fake news, vendida como bombástica há dois anos, que diz respeito ao contrato bilionário, que envolver a Suhab, também não passa de mais uma tentativa de enganar a população. David Almeida não é sequer citado pelo MPE-AM como acusado no “Caso Ezo”. Vale lembrar que o político foi o primeiro a manifestar apoio às investigações da operação Bilhete Premiado, realizada pelo órgão ministerial.

Neste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) considerou improcedentes três processos referentes à eleição suplementar de 2017, para o Governo do Estado. Sob a relatoria do desembargador Aristóteles Lima Thury, das três ações, duas delas tratavam de Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) e uma de representação. Todas elas o acusavam de conduta ilícita e abuso de poder político ou econômico, quando David apoiou a candidatura de Rebecca Garcia, mas a acusações não foram comprovadas.

As denúncias representadas nas duas Aijes - uma de autoria da Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas e a outra do ex-governador Amazonino Mendes -, e da representação eleitoral do Ministério Público Eleitoral (MPE), que entraram na pauta do TRE-AM, em 2019, foram consideradas vazias pela falta de provas documentais e testemunhais e por isso não se sustentaram, de acordo com a defesa.

De acordo com a defesa, todos os processos abertos contra David Almeida, em 2017, tinham unicamente a finalidade político-eleitoral para prejudicar o então governador interino. “Tudo não passou de uma cortina de fumaça que, na época, tinha por objetivo prejudicar a imagem de David Almeida enquanto político, diante do seu apoio moral à candidata Rebecca Garcia”, argumentou a defesa.

Contas aprovadas

Em dezembro de 2018, o pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), aprovou as contas de David Almeida, no exercício de governador do Estado, do período de 9 de maio a 3 de outubro de2017.

No ano seguinte, em outubro de 2019, a Justiça Eleitoral também aprovou as contas de campanha de David Almeida, referentes às eleições gerais de 2018, quando ele foi candidato ao Governo do Amazonas. No primeiro turno daquela eleição, David obteve 417 mil votos.

Já em fevereiro deste ano, o TCE-AM confirmou a aprovação das contas de David Almeida, como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), referentes ao exercício de 2018. A Corte de Contas, um ano antes, já tinha aprovado, sem ressalvas, as contas do então presidente David, referentes ao exercício de 2017.

“Fizemos um trabalho responsável na presidência da Assembleia, entre 2017 e 2018. Recuperar as contas do Poder foi uma das nossas prioridades como gestor, no mesmo passo em que trabalhamos pela sua transformação, ao retirá-lo da era analógica e incluí-lo na digital, bem como resolver a questão salarial dos servidores da Casa”, disse David.

*Com informações da assessoria

