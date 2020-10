Ricardo Nicolau apresenta Clínica da Mulher e inaugura Comitê Feminino

| Foto: Marcelo Cadilhe

Manaus - O Comitê da Mulher da coligação ‘ Pra Voltar a Acreditar’ foi inaugurado nesta quinta-feira (1) em alusão ao inicio do Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. O espaço foi inaugurado pelo candidato a prefeito Ricardo Nicolau (PSD), no Comitê Central da campanha, no Distrito Industrial, e foi criado para dar suporte técnico e jurídico às mulheres candidatas, além de funcionar com um fórum de discussão de políticas públicas voltadas à mulher manauara.



No evento de inauguração, que seguiu todas as medidas sanitárias de segurança, Ricardo Nicolau e seu candidato a vice-prefeito, Dr. George Lins (Progressistas), apresentaram às candidatas da coligação um amplo programa de saúde da mulher. Entre as metas previstas está a implantação da Clínica da Mulher na rede pública municipal.

“Manaus vai ter a sua Clínica da Mulher, que será a referência para fazer tratamentos, prevenção e cuidados especializados. Ao mesmo tempo, todas as unidades de saúde da prefeitura, sem exceção, terão políticas voltadas à saúde da mulher”, anunciou Ricardo Nicolau.

Médico oncologista, Dr. George Lins disse que Manaus terá este ano 380 casos de câncer de mama e outros 580 de câncer do colo do útero, segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca). “Isso é motivo de vergonha porque o câncer do colo uterino é prevenível. A gente consegue, com as políticas públicas, promover os cuidados e a prevenção. O nosso compromisso, meu e do Ricardo, é dar a atenção que as mulheres merecem, sobretudo na área da saúde”, garantiu.

Espaço diferenciado

O Comitê da Mulher está sob a coordenação da esposa de Ricardo Nicolau, a advogada Márcia Nicolau. Ela explicou que o espaço funcionará em horário comercial e contará com uma equipe jurídica exclusiva, atuando em regime de plantão, para o atendimento de demandas diversas, como prestação de contas e propaganda eleitoral das mulheres candidatas.

“Entendemos que a gente precisava de um espaço diferenciado para as mulheres da nossa coligação. Além de atender às nossas vereadoras, o comitê vai servir para a gente discutir as políticas públicas para a mulher. Esta casa é nossa e as portas estão abertas até o último dia da campanha. Nós, mulheres, temos voz e precisamos colocar isso à disposição da sociedade”, defendeu Marcia Nicolau.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Nicolau propõe programa ‘Faz Manaus’ para geração de emprego e renda